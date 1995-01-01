Сутормин: «В «Зените» тоннель для новичков жестче, чем в «Оренбурге»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об адаптации в новом клубе.

«Много перелетов было за короткое время, потренировался с командой всего четыре дня. Но при этом сразу обратил внимание на класс партнеров и клуба в целом. Работать здесь одно удовольствие.

Избежал ли тоннеля для новичков? Нет, конечно. Мы вместе с Лукой Джорджевичем его проходили – ему в этот день 25 лет исполнилось. Кстати, у нас в «Оренбурге» тоже была такая традиция. Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче. Кто и как стучал, не заметил, но в целом сразу для себя отметил, что все серьезнее. Ну как, собственно, и все в «Зените».

Ребята все общительные, веселые. Понятно, что с кем-то из иностранцев тяжелее найти общий язык в буквальном смысле этих слов. Но все равно стараешься общаться со всеми. Так что все отлично!» – рассказал полузащитник.