Карпин: «Если бы в игре со «Спартаком» был VAR, результат матча был бы другим»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что результат матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) мог бы быть другим, если бы в игре использовался видеоассистент арбитра (VAR).

После окончания встречи специалист на просьбу оценить судейство ответил: «Вы сами все видели». «Ростов», в свою очередь, назвал судейство Кирилла Левникова вопиющим и обратился в РФС, попросив разобраться и наказать виновных.

– Не хочу говорить про арбитров, в этом нет смысла. Мы никак не можем повлиять на их работу, так что даже думать не хочу на эту тему. Нам нужно искать способ, как улучшить свою игру и сделать так, чтобы соперник в идеале в нашу штрафную даже не мог бы заходить. Тогда и у рефери не появится каких-то поводов для спорных решений.

– Если бы на матче со «Спартаком» работал VAR, то это сказалось бы на результате?

– Однозначно. Судьи, которые следят за повторами, подсказали бы главному какие-то моменты.

– Где чаще сталкивались с предвзятостью арбитров – в «Спартаке» или в «Ростове»?

– Даже не знаю. И там, и там бывало, но не скажу, где больше, где меньше.

– Как расценили слова коллеги Олега Кононова, что «Спартак» должен был брать шесть очков в первых двух турах?

– Опять же – не интересно комментировать чьи-то высказывания. Зачем?

– Просто некоторых подобные высказывания задевают.

– Меня – нет. Волнует только игра нашей команды.