Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Карпин: «Если бы в игре со «Спартаком» был VAR, результат матча был бы другим»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что результат матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) мог бы быть другим, если бы в игре использовался видеоассистент арбитра (VAR).

    После окончания встречи специалист на просьбу оценить судейство ответил: «Вы сами все видели». «Ростов», в свою очередь, назвал судейство Кирилла Левникова вопиющим и обратился в РФС, попросив разобраться и наказать виновных.

    – Не хочу говорить про арбитров, в этом нет смысла. Мы никак не можем повлиять на их работу, так что даже думать не хочу на эту тему. Нам нужно искать способ, как улучшить свою игру и сделать так, чтобы соперник в идеале в нашу штрафную даже не мог бы заходить. Тогда и у рефери не появится каких-то поводов для спорных решений.

    – Если бы на матче со «Спартаком» работал VAR, то это сказалось бы на результате?

    – Однозначно. Судьи, которые следят за повторами, подсказали бы главному какие-то моменты.

    – Где чаще сталкивались с предвзятостью арбитров – в «Спартаке» или в «Ростове»?

    – Даже не знаю. И там, и там бывало, но не скажу, где больше, где меньше.

    – Как расценили слова коллеги Олега Кононова, что «Спартак» должен был брать шесть очков в первых двух турах?

    – Опять же – не интересно комментировать чьи-то высказывания. Зачем?

    – Просто некоторых подобные высказывания задевают.

    – Меня – нет. Волнует только игра нашей команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:07
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +343

      LAY394 5 минут назад

      В СПАРТАКЕ НЫЛ, В АРМАВИРЕ НЫЛ, В РОСТОВЕ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +723

      amazonaws 7 минут назад

      Помог бы VAR?
      Однозначно, ПОМОГ БЫ!!!
      Вопрос в другом.
      Почему ВАР не поставили на игру Ростова со Спартаком, а поставили на другую игру???
      Чиновники РФС тут, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
      Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.

      О чём это говорит???
      А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!

      Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
      И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.
      Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.

      У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
      Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
      Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
      В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!

      Судейская МАФИЯ в РФС рулит и набивает карманы деньгами!!!
      Так скандально судить могут только те, кто чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!
      За одно такое скандальное судейство Левников получил больше, чем за весь предстоящий сезон работы на матчах.
      Левников делится с нужными чиновниками РФС и они его ОТМАЗЫВАЮТ!
      Это КРИМИНАЛЬНАЯ порука в РФС!!!

      Если бы стояла система ВАР, то "Спартак" ПРОИГРАЛ БЫ оба матча - без набраных очков, и тусовался бы в подвале турнирной таблицы!!!
      Болельщики "Спартака" РАЗНЕСЛИ бы команду Кононова в ПУХ и ПРАХ!

      Левникова надо ОТСТРАГНЯТЬ пожизненно за такое СКАНДАЛЬНОЕ судейство, тогда другие судьи задумаются, а стоит ли разменивать карьеру судьи на денежные посулы криминальных воротил от футбола!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +856

      GermanVo 9 минут назад

      Ещё б через неделю выложили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5326

      piligrim1986 11 минут назад

      а ты уверен, что в твою пользу?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru