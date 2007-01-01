Работай, Валера, все у вас получится. Мясу аукнется очередным фейлом в евро кубках. Если не просрут как обычно квалификацию.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
– Вы после матча кипели. Почему?
– От матча.
– И как впечатления от матча?
– Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьи сегодня.
– Как оцените судейство?
– Вы все видели. Вот и напишите про это судейство
- Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
- В середине первого тайма он назначил пенальти в ворота «Ростова». Удар реализовал форвард Луис Адриано.
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