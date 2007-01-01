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    Карпин – о работе арбитров в игре со «Спартаком»: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

    – Вы после матча кипели. Почему?

    – От матча.

    – И как впечатления от матча?

    – Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьи сегодня.

    – Как оцените судейство?

    – Вы все видели. Вот и напишите про это судейство

    • Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
    • В середине первого тайма он назначил пенальти в ворота «Ростова». Удар реализовал форвард Луис Адриано.

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2424

      RotBerg 30 минут назад

      Работай, Валера, все у вас получится. Мясу аукнется очередным фейлом в евро кубках. Если не просрут как обычно квалификацию.

      2
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      Рейтинг: +14

      Chingis17rus 1 час назад

      А тем временем у статистов 4 левых очка в копилке. VAR введут и чемпионство ещё лет через 20 увидят мясные

      3
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      Рейтинг: +1279

      латунный сепаратист 1 час назад

      напишут что всё супер судье 5 поставят

      4
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      Рейтинг: +156

      TERMIK2142 > латунный сепаратист 1 час назад

      Да завтра уже забудут, что судья слабоват такие матчи судить.

      1
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