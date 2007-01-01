Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

– Вы после матча кипели. Почему?

– От матча.

– И как впечатления от матча?

– Надо поздравить ребят, они молодцы. Вопреки всему, сами знаете чему, добились ничьи сегодня.

– Как оцените судейство?

– Вы все видели. Вот и напишите про это судейство

Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

В середине первого тайма он назначил пенальти в ворота «Ростова». Удар реализовал форвард Луис Адриано.

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