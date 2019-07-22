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    Сутормин: «Надеюсь забить как можно скорее за «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.

    – Сегодня у меня два момента, хороших момента, которые нужно реализовывать. Поэтому будем работать на тренировках.

    – Несколько раз было заметно ваше отличное взаимодействие с Дзюбой – подыгрыш, стеночки…

    – Время идет, и мы с партнерами начинаем лучше понимать друг друга, на тренировках стараемся привыкать, так что надеюсь, со временем будет получаться все лучше.

    – Планировали как-то отметить свой первый гол за «Зенит»?

    – Нет, сначала нужно забить, а потом планировать. Надеюсь забить как можно скорее и начать приносить пользу команде.

    – Какую задачу Семак сегодня поставил перед командой?

    – Задача всегда одна – побеждать. Конечно, есть какие-то нюансы перед играми. Сегодня мы учитывали первый матч «Сочи», это хорошая команда, и в первом тайме нам тоже было непросто. Хорошо, что забили во втором тайме, появились зоны, и нам стало полегче. При этом у «Сочи» тоже были моменты, которые они могли забивать. Думаю, сегодня была хорошая игра.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Игрок провел уже два матча в составе петербургской команды.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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