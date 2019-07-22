Сутормин: «Надеюсь забить как можно скорее за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ.

– Сегодня у меня два момента, хороших момента, которые нужно реализовывать. Поэтому будем работать на тренировках.

– Несколько раз было заметно ваше отличное взаимодействие с Дзюбой – подыгрыш, стеночки…

– Время идет, и мы с партнерами начинаем лучше понимать друг друга, на тренировках стараемся привыкать, так что надеюсь, со временем будет получаться все лучше.

– Планировали как-то отметить свой первый гол за «Зенит»?

– Нет, сначала нужно забить, а потом планировать. Надеюсь забить как можно скорее и начать приносить пользу команде.

– Какую задачу Семак сегодня поставил перед командой?

– Задача всегда одна – побеждать. Конечно, есть какие-то нюансы перед играми. Сегодня мы учитывали первый матч «Сочи», это хорошая команда, и в первом тайме нам тоже было непросто. Хорошо, что забили во втором тайме, появились зоны, и нам стало полегче. При этом у «Сочи» тоже были моменты, которые они могли забивать. Думаю, сегодня была хорошая игра.