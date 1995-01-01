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    Перишич может покинуть «Интер» из-за слов Конте

    Одно из последних заявлений главного тренера «Интера» Антонио Конте зацепило полузащитника команды Ивана Перишича.

    После матча Международного кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:1) итальянский специалист сказал, что хорват не способен играть так, как он хочет.

    По информации журналиста Николо Скиры, после этих слов 30-летний футболист всерьез задумался об уходе из команды.

    Ранее Перишич отказал «Шанхай Шэньхуа», а «Бавария» проявляла к нему интерес, но в итоге переключила внимание на других игроков.

    • Контракт Перишича с «Интером» рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне вингер забил девять голов и сделал восемь ассистов в 45 матчах.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 38,6 тысячи подписчиков.

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