Перишич может покинуть «Интер» из-за слов Конте

Одно из последних заявлений главного тренера «Интера» Антонио Конте зацепило полузащитника команды Ивана Перишича.
После матча Международного кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:1) итальянский специалист сказал, что хорват не способен играть так, как он хочет.
По информации журналиста Николо Скиры, после этих слов 30-летний футболист всерьез задумался об уходе из команды.
Ранее Перишич отказал «Шанхай Шэньхуа», а «Бавария» проявляла к нему интерес, но в итоге переключила внимание на других игроков.
- Контракт Перишича с «Интером» рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне вингер забил девять голов и сделал восемь ассистов в 45 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 38,6 тысячи подписчиков.