Перишич может покинуть «Интер» из-за слов Конте

Одно из последних заявлений главного тренера «Интера» Антонио Конте зацепило полузащитника команды Ивана Перишича.

После матча Международного кубка чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:1) итальянский специалист сказал, что хорват не способен играть так, как он хочет.

По информации журналиста Николо Скиры, после этих слов 30-летний футболист всерьез задумался об уходе из команды.

Ранее Перишич отказал «Шанхай Шэньхуа», а «Бавария» проявляла к нему интерес, но в итоге переключила внимание на других игроков.