«Монако» может купить Андре Силву

Нападающий «Милана» Андре Силва может продолжить карьеру во Франции, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Монако» ведет переговоры о трансфере 23-летнего португальца за 30 миллионов евро.

Отмечается, что клубы близки к окончательной договоренности.