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    «Монако» может купить Андре Силву

    Нападающий «Милана» Андре Силва может продолжить карьеру во Франции, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, «Монако» ведет переговоры о трансфере 23-летнего португальца за 30 миллионов евро.

    Отмечается, что клубы близки к окончательной договоренности.

    • Сезон-2018/19 Силва провел на правах аренды в «Севилье».
    • В активе форварда 40 матчей, 11 голов и три результативные передачи.
    • Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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