«Монако» может купить Андре Силву

Нападающий «Милана» Андре Силва может продолжить карьеру во Франции, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, «Монако» ведет переговоры о трансфере 23-летнего португальца за 30 миллионов евро.
Отмечается, что клубы близки к окончательной договоренности.
- Сезон-2018/19 Силва провел на правах аренды в «Севилье».
- В активе форварда 40 матчей, 11 голов и три результативные передачи.
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.