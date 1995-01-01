Le10Sport: «Порту» работает над возвращением Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может вернуться в «Порту», сообщает Le10Sport.

По информации источника, руководство португальского клуба уже сделало предложение колумбийцу.

Помимо «Порту» на 33-летнего форварда претендуют «Галатасарай», а также испанские и мексиканские клубы.