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    Le10Sport: «Порту» работает над возвращением Фалькао

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может вернуться в «Порту», сообщает Le10Sport.

    По информации источника, руководство португальского клуба уже сделало предложение колумбийцу.

    Помимо «Порту» на 33-летнего форварда претендуют «Галатасарай», а также испанские и мексиканские клубы.

    • Фалькао выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год.
    • Игрок провел 87 матчей, забил 72 мяча и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с «Монако» истекает следующим летом.
    • В прошлом сезоне футболист отличился 16 голами и двумя ассистами в 39 играх за монегасков.

    Источник: Le10Sport

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