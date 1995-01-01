Le10Sport: «Порту» работает над возвращением Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может вернуться в «Порту», сообщает Le10Sport.
По информации источника, руководство португальского клуба уже сделало предложение колумбийцу.
Помимо «Порту» на 33-летнего форварда претендуют «Галатасарай», а также испанские и мексиканские клубы.
- Фалькао выступал за «Порту» с 2009 по 2011 год.
- Игрок провел 87 матчей, забил 72 мяча и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с «Монако» истекает следующим летом.
- В прошлом сезоне футболист отличился 16 голами и двумя ассистами в 39 играх за монегасков.