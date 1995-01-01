Анчелотти: «Мы все еще ведем переговоры по Хамесу. Я не знаю о сделке с «Атлетико»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Атлетико».

Журналист Radio Caracol Хуан Сальвадор сообщил в своем твиттере, что Хамес станет игроком «Атлетико».

Эту информацию подтвердил Calcionapoli24. Издание сообщило, что игрок подпишет контракт на пять лет.

«Я не знаю о сделке с «Атлетико». Мы все еще ведем переговоры по Хамесу. Это игрок, который мне нравится. Я очень высоко его оцениваю, он определенно может улучшить нашу команду.

Ему не нужно повторно заявлять о себе, он отличный игрок. Но он не единственный игрок, по которому мы открыто ведем переговоры», – сказал Анчелотти.