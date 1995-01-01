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    Анчелотти: «Мы все еще ведем переговоры по Хамесу. Я не знаю о сделке с «Атлетико»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Хамеса Родригеса из «Реала» в «Атлетико».

    • Журналист Radio Caracol Хуан Сальвадор сообщил в своем твиттере, что Хамес станет игроком «Атлетико».
    • Эту информацию подтвердил Calcionapoli24. Издание сообщило, что игрок подпишет контракт на пять лет.

    «Я не знаю о сделке с «Атлетико». Мы все еще ведем переговоры по Хамесу. Это игрок, который мне нравится. Я очень высоко его оцениваю, он определенно может улучшить нашу команду.

    Ему не нужно повторно заявлять о себе, он отличный игрок. Но он не единственный игрок, по которому мы открыто ведем переговоры», – сказал Анчелотти.

    • Полузащитник провел два последних сезона в аренде в «Баварии» и этим летом вернулся в Мадрид.
    • Контракт колумбийца с «Реалом» действует до лета 2021 года.

    Источник: Football Italia

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