РПЛ. «Зенит» обыграл «Сочи», Азмун и Оздоев забили голы

Много примет в футболе, и как ни странно, все они работают.
Вот "приписывал" себе клуб Сочи как минимум очко после 1 тура. Сегодня три потерял. Надо все доказывать на поле. Нет пункта снятия очков из-за ошибок судьи. Смысл махать кулаками, только ветер гонять.))
Вот сегодня Кононов тоже кинулся считать не заработанные очки. И становиться страшно за следующую игру.))
«Зенит» обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 1:0. Голы забили форвард Сердар Азмун и полузащитник Магомед Оздоев.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Азмун (с пенальти), 30; 0:2 – Оздоев, 89.
«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Бурмистров (Карапетян, 60), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов (Полоз, 72).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Терентьев, 46), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Барриос, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.
Предупреждения: Миладинович, 29; Новосельцев, 43 – нет.