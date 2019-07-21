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    РПЛ. «Зенит» обыграл «Сочи», Азмун и Оздоев забили голы

    «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 1:0. Голы забили форвард Сердар Азмун и полузащитник Магомед Оздоев.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азмун (с пенальти), 30; 0:2 – Оздоев, 89.

    «Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Бурмистров (Карапетян, 60), Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов (Полоз, 72).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Терентьев, 46), Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин (Дзюба, 65), Сутормин, Барриос, Азмун (Жирков, 83), Дриусси.

    Предупреждения: Миладинович, 29; Новосельцев, 43 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    21.07.2019 23:28
    Комментарии52
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    • ...
      Рейтинг: +3668

      ivany4 54 минуты назад

      Много примет в футболе, и как ни странно, все они работают.
      Вот "приписывал" себе клуб Сочи как минимум очко после 1 тура. Сегодня три потерял. Надо все доказывать на поле. Нет пункта снятия очков из-за ошибок судьи. Смысл махать кулаками, только ветер гонять.))
      Вот сегодня Кононов тоже кинулся считать не заработанные очки. И становиться страшно за следующую игру.))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +4774

      _Marqella_ 1 час назад

      Всех болел с победой Зенита...!!!!))

      5
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      ...
      Рейтинг: +4031

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 39 минут назад

      С двумя победами над грандами отечестве футбола, а главное убедительным и безаговорочными )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Chingis17rus 1 час назад

      Сочи красавцы! Зенит с победой.
      Вот вам и дебютант, собирает на домашнем матче больше, чем любой московский клуб.

      9
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      ...
      Рейтинг: +1220

      sobaka120982 > Chingis17rus 9 минут назад

      А говорили что нам футбол не нужен..... правда только добрался домой от фишта

      0
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      Рейтинг: +2414

      мы_не_рабы 1 час назад

      "Отменное" начало чемпионата. Судейские скандалы со Спартаком, "ответка" за прошлогодний подарок от ЦСКА, и газпром сам с собою играет! То ли ещё будет!

      0
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      ...
      Рейтинг: -67

      Вальдемар IV > мы_не_рабы 1 час назад

      а все равно крайними останутся регионы

      0
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      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > мы_не_рабы 1 час назад

      Ещё один из секты "Свидетели Глушакова" . Ты чего здесь потерял , дядя ? Бомбит у тебя не кисло ? Какой Газпром сам с собою ? Алё ! Вас там клинит что ли по жизни ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2414

      мы_не_рабы > пьяныйхоровод 56 минут назад

      Это тебя клинит племянник от от газа газпромовского.

      2
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      ...
      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > мы_не_рабы 54 минуты назад

      У меня электроплита в доме , автомобиль на бензине . Какой газ ? Давай завязывай с таблетками !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2414

      мы_не_рабы > пьяныйхоровод 49 минут назад

      А, ты не нюхаешь, а бухаешь - пьяный хоровод!

      1
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      ...
      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > мы_не_рабы 45 минут назад

      Не правда твоя , 4 года "сухой как лист" . Если по названию людей судишь - не далёкий ты человек .

      0
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      ...
      Рейтинг: +2414

      мы_не_рабы > пьяныйхоровод 37 минут назад

      Да там не только название пьяный хоровод, там ещё:
      Имя: а Аден хапает за щеку
      Город: кергуду
      Бред сивой кобылы. Так кто из нас не далёкий? Ладно, хороводь дальше, разговаривать с тролями не о чем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4031

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 36 минут назад

      А что разве в гости не приглашали ? ))) Ну так мы так заглянули на пепелище от разгромленного " принципиального "соперника )))

      0
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      ...
      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 26 минут назад

      На вас сам Валера жалуется , да болел ваших люди государевы помяли . Там буковками сорить нужно , а не здесь желчи подливать .

      0
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      ...
      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > мы_не_рабы 25 минут назад

      Ну так на заборе тоже ..й написано , а за забором стройка .

      0
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      ...
      Рейтинг: +4031

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Чья бы коровка мычала )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2414

      мы_не_рабы > пьяныйхоровод 20 минут назад

      Забор сам о себе не пишет, в отличии от тебя.

      0
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      ...
      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 13 минут назад

      Вот-вот , я то как раз в мясные новости особо не лезу .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31171

      portero 1 час назад

      Слабенько у нас все команды играют, пока ждём еврокубки в расчёте на чудо, игры нет ни у одной команды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9845

      sssrspartak 1 час назад

      что и требовалось доказать!сочи сдались без боя!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2600

      Путник 13 > sssrspartak 1 час назад

      Зачем так..нормально Сочи играло..

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -6131

      пьяныйхоровод > sssrspartak 1 час назад

      Игру то смотрел , или по инерции ляпнул ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +4031

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 29 минут назад

      А по твоему они должны были выйти на поле с белыми флагами? ))) Смотрел я это шоу - "упорную "борьбу и победу на " классе" - было весело , но прогнозируемо )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -67

      Вальдемар IV 1 час назад

      может сочи сразу отдать 3 очка, че калории тратить зря, ехать шоу это смотреть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1365

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Связка Рубина сыграла =)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3478

      sochi-2013 1 час назад

      Сочи смотрелись достойно. Как я и говорил- туру к 6-му уже сыграются. Только капитана надо менять, а этого на скамейку. Удачи!

      9
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      Рейтинг: +2273

      paracetamol 1 час назад

      Клас Зенита оказался намного выше. Достойная победа на классе.

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