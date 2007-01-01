Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.

«Как идея — возможно. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно. В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула — и ушла», – сказал Карпин.

19 июня «Спартак» расторг контракт с Глушаковым.

29 июня игрок подписал контракт с «Ахматом».

Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог