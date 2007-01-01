Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.
«Как идея — возможно. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно. В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула — и ушла», – сказал Карпин.
- 19 июня «Спартак» расторг контракт с Глушаковым.
- 29 июня игрок подписал контракт с «Ахматом».
Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог