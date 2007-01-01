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    Карпин: «Мысль пригласить Глушакова проскользнула – и ушла»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.

    «Как идея — возможно. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно. В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула — и ушла», – сказал Карпин.

    • 19 июня «Спартак» расторг контракт с Глушаковым.
    • 29 июня игрок подписал контракт с «Ахматом».

    Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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