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    Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат» 

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

    – Сразу хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто пришел на стадион, за такой результат. Комментировать тут что-то сложно.

    – «Динамо» в очередной игре создает моменты, но не реализует. Невезение?

    – Нет, это не невезение. Это мастерство. Столько создаем, но не реализуем. Больная тема, из матча в матч ничего не меняется. Еще в первом тайме можно было решать исход игры.

    – К матчу с «Уралу» будет новый нападающий куплен?

    – Мы его ждем.

    – Вы сказали про мастерство. Но в Туле Кардозу забивает гораздо более сложный мяч, а тут не реализовывает выход один на один. Только ли в мастерстве дело?

    – Ну если не забивает выход один на один, если Юсупов с семи метров, когда в воротах один вратарь, не забивает прекрасный момент, это невезение? Когда просто по воротам не попадаешь. Я сомневаюсь.

    – Почему менее активно, чем в прошлом игре, прессинговали в первом тайме?

    – «Рубин» тоже нас разбирал, нам не хватало зон и пространства. Где-то действовали неправильно.

    – Скажите, что было в раздевалке.

    – Разговор был жесткий, рассказывать не буду.

    – Во втором тайме «Динамо» играло слабее. Почему?

    – «Рубин» перестроился, сел очень глубоко. Чтобы создавать шансы при плотной обороне, нужны индивидуальные действия, обыгрыш, удары. И так далее.

    – Что с Рыковым? Он уходит из клуба?

    – Об этом разговора нет. Его здоровье? Все нормально.

    – Поясните замены.

    – Грулев слабо провел первый тайм. У нас на замены был единственный форвард, поэтому вышел Шейдаев. Панченко выпустили, потому что в большинстве не было смысла держать двух опорников – мы играли на победу. А Паршивлюк сам попросил замену.

    – Как вам первый матч Каборе?

    – Он сыграл на хорошем уровне.

    • На 36-й минуте у «Рубина» удалили полузащитника Евгения Башкирова. «Динамо» играло в большинстве.
    • Команда Дмитрия Хохлова пропустила гол в компенсированное время.

    С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5753

      FanatSerj 12 минут назад

      Сливают тебя Дима, сливают и никто тебе уже не поможет, ни болельщики, ни игроки.
      По игре такое впечатление что только Жоаозиньо не объяснили что к чему, то ли объяснили, но он просто хуже играть не может.
      Сегодня на месте напы думаю даже Кураньи лучше сыграл выйдя прям с трибуны, один головой уж точно забил.

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      Рейтинг: +12

      FED31 22 минуты назад

      Я не пойму, может кто объяснит. Зачем мы отдали Маркова и Луценко, если никого, кроме Грулева ( без обид) с первых минут, нельзя выпустить? И зачем нам Рауш, если сидит на скамейке? Может лучше было его продать? Про сегодня говорить не буду, ещё не улеглось. Но надо что-то делать. Если не помогла смена игроков, надо менять тренера. Игроки новые, проблеммы старые. Всем понятно, что Шунин по статистике пропускает 1 мяч за игру обязательно. Значит надо забивать два, как минимум. Хохлов говорит, что во втором тайме играли хуже, потому что Рубин перестроился. А что ж вы не перестроились? У них удаление, а они на мяче раньше нас. Всё, не могу больше.

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      Рейтинг: +184

      Shotlandets86 41 минуту назад

      Извинениями испорченный праздник 17 с лишним тысячам на стадио и огромному числу у экранов не вернёшь.

      На поле извиняйтесь, в следующем туре. А то и отставка случится.

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      Рейтинг: +975

      AZ 55 минут назад

      Отличный результат! Продолжайте в том же духе!

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      Рейтинг: +184

      Shotlandets86 > AZ 43 минуты назад

      Странно слышать подобное от человека из Брянска.

      Ну да ладно, долбиков везде хватает.)

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