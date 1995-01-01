Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат» 

Сливают тебя Дима, сливают и никто тебе уже не поможет, ни болельщики, ни игроки.
По игре такое впечатление что только Жоаозиньо не объяснили что к чему, то ли объяснили, но он просто хуже играть не может.
Сегодня на месте напы думаю даже Кураньи лучше сыграл выйдя прям с трибуны, один головой уж точно забил.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).
– Сразу хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто пришел на стадион, за такой результат. Комментировать тут что-то сложно.
– «Динамо» в очередной игре создает моменты, но не реализует. Невезение?
– Нет, это не невезение. Это мастерство. Столько создаем, но не реализуем. Больная тема, из матча в матч ничего не меняется. Еще в первом тайме можно было решать исход игры.
– К матчу с «Уралу» будет новый нападающий куплен?
– Мы его ждем.
– Вы сказали про мастерство. Но в Туле Кардозу забивает гораздо более сложный мяч, а тут не реализовывает выход один на один. Только ли в мастерстве дело?
– Ну если не забивает выход один на один, если Юсупов с семи метров, когда в воротах один вратарь, не забивает прекрасный момент, это невезение? Когда просто по воротам не попадаешь. Я сомневаюсь.
– Почему менее активно, чем в прошлом игре, прессинговали в первом тайме?
– «Рубин» тоже нас разбирал, нам не хватало зон и пространства. Где-то действовали неправильно.
– Скажите, что было в раздевалке.
– Разговор был жесткий, рассказывать не буду.
– Во втором тайме «Динамо» играло слабее. Почему?
– «Рубин» перестроился, сел очень глубоко. Чтобы создавать шансы при плотной обороне, нужны индивидуальные действия, обыгрыш, удары. И так далее.
– Что с Рыковым? Он уходит из клуба?
– Об этом разговора нет. Его здоровье? Все нормально.
– Поясните замены.
– Грулев слабо провел первый тайм. У нас на замены был единственный форвард, поэтому вышел Шейдаев. Панченко выпустили, потому что в большинстве не было смысла держать двух опорников – мы играли на победу. А Паршивлюк сам попросил замену.
– Как вам первый матч Каборе?
– Он сыграл на хорошем уровне.
- На 36-й минуте у «Рубина» удалили полузащитника Евгения Башкирова. «Динамо» играло в большинстве.
- Команда Дмитрия Хохлова пропустила гол в компенсированное время.
С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?