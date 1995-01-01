Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат» 

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

– Сразу хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто пришел на стадион, за такой результат. Комментировать тут что-то сложно.

– «Динамо» в очередной игре создает моменты, но не реализует. Невезение?

– Нет, это не невезение. Это мастерство. Столько создаем, но не реализуем. Больная тема, из матча в матч ничего не меняется. Еще в первом тайме можно было решать исход игры.

– К матчу с «Уралу» будет новый нападающий куплен?

– Мы его ждем.

– Вы сказали про мастерство. Но в Туле Кардозу забивает гораздо более сложный мяч, а тут не реализовывает выход один на один. Только ли в мастерстве дело?

– Ну если не забивает выход один на один, если Юсупов с семи метров, когда в воротах один вратарь, не забивает прекрасный момент, это невезение? Когда просто по воротам не попадаешь. Я сомневаюсь.

– Почему менее активно, чем в прошлом игре, прессинговали в первом тайме?

– «Рубин» тоже нас разбирал, нам не хватало зон и пространства. Где-то действовали неправильно.

– Скажите, что было в раздевалке.

– Разговор был жесткий, рассказывать не буду.

– Во втором тайме «Динамо» играло слабее. Почему?

– «Рубин» перестроился, сел очень глубоко. Чтобы создавать шансы при плотной обороне, нужны индивидуальные действия, обыгрыш, удары. И так далее.

– Что с Рыковым? Он уходит из клуба?

– Об этом разговора нет. Его здоровье? Все нормально.

– Поясните замены.

– Грулев слабо провел первый тайм. У нас на замены был единственный форвард, поэтому вышел Шейдаев. Панченко выпустили, потому что в большинстве не было смысла держать двух опорников – мы играли на победу. А Паршивлюк сам попросил замену.

– Как вам первый матч Каборе?

– Он сыграл на хорошем уровне.

На 36-й минуте у «Рубина» удалили полузащитника Евгения Башкирова. «Динамо» играло в большинстве.

Команда Дмитрия Хохлова пропустила гол в компенсированное время.

С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?