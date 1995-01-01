Видимо, такой тренер, раз не может до игроков свои мысли донести.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).
«Главная проблема — вокруг штрафной разыгрывали, но мало брали игру на себя, мало ударов. У нас должны были крайние полузащитники и нападающие брать на себя игру, обводить, завершать, а не подыгрывать все время», – сказал Хохлов.
- В первом туре «Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» – 1:1.
- В следующем туре команда Хохлова встретится с «Уралом».