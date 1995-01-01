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    Хохлов – после поражения от «Рубина»: «Главная проблема – мало брали игру на себя»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

    «Главная проблема — вокруг штрафной разыгрывали, но мало брали игру на себя, мало ударов. У нас должны были крайние полузащитники и нападающие брать на себя игру, обводить, завершать, а не подыгрывать все время», – сказал Хохлов.

    • В первом туре «Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» – 1:1.
    • В следующем туре команда Хохлова встретится с «Уралом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +172

      Shotlandets86 4 минуты назад

      Видимо, такой тренер, раз не может до игроков свои мысли донести.

      0
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      Рейтинг: +4903

      Сильвербой 6 минут назад

      Просто слабая команда со слабым тренером! 15 минут играет а потом ползает по полю!

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