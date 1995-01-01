Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Главная проблема — вокруг штрафной разыгрывали, но мало брали игру на себя, мало ударов. У нас должны были крайние полузащитники и нападающие брать на себя игру, обводить, завершать, а не подыгрывать все время», – сказал Хохлов.