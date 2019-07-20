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    Кононов: «Будут ли еще трансферы летом? Мы работаем над тем, чтобы усилить команду»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб продолжает работу по усилению состава команды этим летом. Также специалист рассказал, почему в заявку на игру второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) не был включен новичок команды Резиуан Мирзов, перешедший в «Спартак» за два дня до матча.

    «Будут ли этим летом еще трансферы? Отвечу так: мы работаем над тем, чтобы усилить нашу команду.

    Почему в заявке не было Мирзова? Он провел с нами только одну тренировку. В межсезонье он потерял много времени: сначала был болен, затем вел переговоры о переходе.

    Сейчас Резиуан работает в Тарасовке в трехразовом режиме, набирает форму. Не было смысла брать его сейчас на выездной матч», – сказал Кононов.

    • После двух туров «Спартак» имеет четыре очка в активе.
    • В следующей встрече москвичи сыграют на выезде против «Тамбова».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4

      zevskolosov 22 минуты назад

      недавно нарыл одно средство которое реально изменило мою жизнь, теперь у меня жена и любовница и обе довольны мною в постели, я стал чувствовать себя уверено и не париться из за секса. Эти капли реально секрет мужского величия, вот здесь вычитал ---------- http://gg.gg/loverz

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      Рейтинг: +81

      Olymp2 32 минуты назад

      А пока работаем с судьями - дешевле и проще

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      Рейтинг: +642

      Genz 2 часа назад

      Когда же начнут заслуженно терять очки и спускать в таблице вниз. Сколько судьи ещё протянут Спартак? У Лукойла деньги от нефти на судей никогда не закончатся.. питарасы

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      Рейтинг: +5309

      piligrim1986 > Genz 1 час назад

      зависть это плохо

      3
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      Рейтинг: +818

      Томик > piligrim1986 54 минуты назад

      Не согласен, это не зависть. Просто результат работы воспалённого мозга.

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      Рейтинг: +5309

      piligrim1986 > Томик 20 минут назад

      да, не подумал об этом))

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