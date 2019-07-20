Кононов: «Будут ли еще трансферы летом? Мы работаем над тем, чтобы усилить команду»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отметил, что клуб продолжает работу по усилению состава команды этим летом. Также специалист рассказал, почему в заявку на игру второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) не был включен новичок команды Резиуан Мирзов, перешедший в «Спартак» за два дня до матча.

«Будут ли этим летом еще трансферы? Отвечу так: мы работаем над тем, чтобы усилить нашу команду.

Почему в заявке не было Мирзова? Он провел с нами только одну тренировку. В межсезонье он потерял много времени: сначала был болен, затем вел переговоры о переходе.

Сейчас Резиуан работает в Тарасовке в трехразовом режиме, набирает форму. Не было смысла брать его сейчас на выездной матч», – сказал Кононов.