«Вальядолид» интересуется вратарем «Реала» Луниным

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Вальядолиде», сообщает AS.
По информации источника, речь идет о годичной аренде. Украинец покинет мадридский клуб в связи с решением Кейлора Наваса остаться в команде.
В «Вальядолиде» полагают, что владелец клуба Роналдо сможет договориться о переходе 20-летнего голкипера с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
- Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
- «Реал» купил футболиста летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.