«Вальядолид» интересуется вратарем «Реала» Луниным

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Вальядолиде», сообщает AS.

По информации источника, речь идет о годичной аренде. Украинец покинет мадридский клуб в связи с решением Кейлора Наваса остаться в команде.

В «Вальядолиде» полагают, что владелец клуба Роналдо сможет договориться о переходе 20-летнего голкипера с президентом «Реала» Флорентино Пересом.