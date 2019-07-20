Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    «Вальядолид» интересуется вратарем «Реала» Луниным

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Вальядолиде», сообщает AS.

    По информации источника, речь идет о годичной аренде. Украинец покинет мадридский клуб в связи с решением Кейлора Наваса остаться в команде.

    В «Вальядолиде» полагают, что владелец клуба Роналдо сможет договориться о переходе 20-летнего голкипера с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    • Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
    • «Реал» купил футболиста летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72606
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru