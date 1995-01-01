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    La Nación: Ассоциация футбола Аргентины отправила в КОНМЕБОЛ письмо с извинениями Месси

    AFA (Ассоциация футбола Аргентины) отправила в КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) письмо с извинениями форварда Лионеля Месси.

    • Во время Кубка Америки Месси раскритиковал конфедерацию и обвинил ее в коррупции.
    • В частности, он утверждал, что судьи повлияли на результат полуфинального матча между Бразилией и Аргентиной (2:0).
    • Испанское издание AS со ссылкой на правила КОНМЕБОЛ сообщило, что конфедерация может дисквалифицировать Месси на два года.

    В письме утверждается, что Месси не называл конкретных чиновников, говоря о коррупции, и что он произнес эти слова в стрессовой ситуации [после игры за 3-е место с «Чили», в которой игрок получил красную карточку]. AFA надеется, что КОНМЕБОЛ прекратит дисциплинарное дело после этих извинений.

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    Источник: La Nación

    La Nación – одна из самых крупных аргентинских газет. 

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