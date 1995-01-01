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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» благодаря голам Влашича и Сигурдссона

    ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1.

    Голы в составе московского клуба забили полузащитники Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. В составе «Оренбурга» гол на счету полузащитника Никиты Малярова.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Влашич, 30; 2:0 – Сигурдссон, 38; 2:1 – Маляров, 40.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Бийол, 87), Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров (Фамейе, 78), Аюпов (Афонин, 75), Мишкич, Алвеш (Чуканов, 83), Деспотович.

    Предупреждения: Акинфеев, 72; Сигурдссон, 80; Ахметов, 87 – Сиваков, 53; Аюпов, 72; Терехов, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1418

      prtcs 32 минуты назад

      Армейцев с победой!
      Сегодня уже лучше, но реализация плохая. Хорош был Дивеев, Влашич лучший.

      1
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      Рейтинг: +1040

      Derzkiy1 1 час назад

      ЦСКА контролировал весь матч , как всегда Васин привёз гол , в том году он тоже в начале чемпионата все голы привозил ! Не понятно зачем в него верить ... Для атаки нахватает Жоры для левых проходов, а лучше его в чемпионате никто не подключается и Алана в хороший форме ! И центрального защитника нормального нужно найти

      1
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      Рейтинг: +7984

      cska-62 1 час назад

      ЦСКА играл весь матч неровно, но лучше "Оренбурга", а вот три очка спас команде в дополнительное время Акинфеев, чудом на противоходе отразив удар Деспотовича.

      4
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      Рейтинг: +390

      ААМ 1 час назад

      Спали тренера от увольнения. Надолго ли?

      0
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      Рейтинг: +1736

      shurik45 1 час назад

      Армейцам нужно больше работать над улучшением качества паса и игры в обороне . Да и в целом пока баланса не наблюдается ,как и в переходе из обороны в атаку.

      1
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      Рейтинг: +6766

      Skull_Boy 1 час назад

      Васин дерево это уже синдром

      5
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    • ...
      Рейтинг: +365

      Elisey13 1 час назад

      С ПОБЕДОЙ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +318

      Vepras 1 час назад

      Веселый тур получается по пять банок за матч уже традиция.

      2
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      Рейтинг: -69

      Вальдемар IV 1 час назад

      оренбург сбавил чето на старте

      0
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      Рейтинг: +1767

      InterMilLano1908 1 час назад

      Васин опять затупил, но уже хотя бы раз, а так нужен форвард ибо главное качество Чалова это голевое чутьё, а он почему то то на фланге,то в полузащите...хз бред

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