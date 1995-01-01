РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» благодаря голам Влашича и Сигурдссона

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Голы в составе московского клуба забили полузащитники Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. В составе «Оренбурга» гол на счету полузащитника Никиты Малярова.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Влашич, 30; 2:0 – Сигурдссон, 38; 2:1 – Маляров, 40.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Бийол, 87), Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров (Фамейе, 78), Аюпов (Афонин, 75), Мишкич, Алвеш (Чуканов, 83), Деспотович.

Предупреждения: Акинфеев, 72; Сигурдссон, 80; Ахметов, 87 – Сиваков, 53; Аюпов, 72; Терехов, 80.

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