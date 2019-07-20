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    РПЛ. «Арсенал» переиграл «Крылья Советов», в матче пять голов

    «Арсенал» в гостях переиграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ.

    В составе туляков голами отметились Сергей Ткачев, Эванс Кангва и Александру Тудоре. За самарцев забили Александр Соболев и Тарас Бурлак.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 0:2 – Кангва, 24; 1:2 – Соболев, 43; 1:3 – Тудоре, 52; 2:3 – Бурлак, 56.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Д. Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Мияилович, Антон (Радонич, 54), Гынсарь, Соболев.

    «Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва (Костадинов, 71), Тудоре (Луценко, 64).

    Предупреждения: Мияилович, 60; Кабутов, 72 – Кангва, 55; Луценко, 83; Альварес, 90+1; Ткачев, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2019 18:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +799

      амани 21 июля 2019, 13:34

      Молодцы туляки, буду болеть за Вас в Еврокубках! Удачи ВАМ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 20 июля 2019, 20:42

      Поздравляю болельщиков тульской команды во главе Черевченько с весомой победой. Так держат.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 июля 2019, 19:26

      Божович самый высокооплачиваемый тренер и самый слабый ! Команда . собрана из старичков , в надежде на быстрый результат . Но , команда слаба и держится только на Соболеве и еще парочке игроков !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 20 июля 2019, 18:52

      2-3 today

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 20 июля 2019, 18:45

      Интересный тур получается.
      А, может, и в матче ЦСКА-Оренбург будет 2-3? ))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > derrik2000 20 июля 2019, 18:47

      1-4 )))))

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > derrik2000 20 июля 2019, 21:05

      было весной, да вряд ли кабинеты допустят еще раз такую ошибку

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 20 июля 2019, 18:43

      Что тут скажешь? Судья конечно та ещё, но играть надо с ПЕРВОЙ минуты, а не когда два пендаля получишь!!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 июля 2019, 18:32

      Молодцы!!! Есть надежда пройти Нефтчи.

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      Рейтинг: +412

      Eds > пряник929 20 июля 2019, 19:56

      Надежда есть всегда...

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