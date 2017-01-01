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    «ПСЖ» не включил Неймара в состав на товарищеский матч против «Нюрнберга»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не был включен в состав команды на товарищескую игру против «Нюрнберга».

    В заявку парижан на субботний матч в Германии вошли 23 человека, включая форварда Килиана Мбаппе.

    Как ранее сообщалось, Неймар хочет покинуть французский клуб этим летом и вернуться в «Барселону», из которой он перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Руководство парижан готово отпустить футболиста за 300 миллионов евро.

    Ранее бразилец отказался вовремя возвращаться в расположение «ПСЖ», за что клуб применил к нему санкции.

    Во вторник парижане отправятся в Китай на товарищеские матчи против «Интера» и «Сиднея». В субботу, 3 августа, «ПСЖ» сыграет против «Ренна» во встрече за Суперкубок Франции.

    Источник: Твиттер «ПСЖ»

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