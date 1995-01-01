«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Атлетико» за 70 миллионов

«Атлетико» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

По информации итальянского журналиста Танкреди Палмери, представители датчанина связались с мадридцами и сообщили им, что лондонский клуб готов продать футболиста за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Эриксена претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».