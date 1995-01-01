«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Атлетико» за 70 миллионов

70 или через год бесплатно)
«Атлетико» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.
По информации итальянского журналиста Танкреди Палмери, представители датчанина связались с мадридцами и сообщили им, что лондонский клуб готов продать футболиста за 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Эриксена претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- Хавбек перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
- Эриксен провел за лондонцев 277 матчей, забил 66 голов и сделал 86 результативных передач.