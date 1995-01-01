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    «Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Атлетико» за 70 миллионов

    «Атлетико» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном.

    По информации итальянского журналиста Танкреди Палмери, представители датчанина связались с мадридцами и сообщили им, что лондонский клуб готов продать футболиста за 70 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что на Эриксена претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    • Хавбек перешел в «Тоттенхэм» из «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
    • Эриксен провел за лондонцев 277 матчей, забил 66 голов и сделал 86 результативных передач.

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

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    Сегодня, 14:58
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      Рейтинг: +633

      VVadic 7 минут назад

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