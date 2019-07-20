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    Зидан – о возможном трансфере Погба: «У «Реала» есть план»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что у клуба есть план по переходу из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Поля Погба.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать француза мадридцам не менее чем за 200 миллионов евро.

    «Мы с клубом знаем, чего хотим, и что может случиться до 31 августа. До этого времени в команде могут произойти изменения: кто-то может уйти, а кто-то прийти. Я не собираюсь в это вмешиваться. Мы должны уважать некоторые вещи.

    Вариант прихода Погба? У нас с клубом есть план. Посмотрим, что произойдет, но сегодня мы сосредоточены на завтрашнем матче. Что будет дальше, будет видно. Вы многое знаете, но «Реал» увидит. Многое может случиться», – сказал Зидан.

    • «Юнайтед» приобрел Погба у «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «МЮ» 47 встреч во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: AS

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