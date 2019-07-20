Зидан – о возможном трансфере Погба: «У «Реала» есть план»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что у клуба есть план по переходу из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Поля Погба.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать француза мадридцам не менее чем за 200 миллионов евро.

«Мы с клубом знаем, чего хотим, и что может случиться до 31 августа. До этого времени в команде могут произойти изменения: кто-то может уйти, а кто-то прийти. Я не собираюсь в это вмешиваться. Мы должны уважать некоторые вещи.

Вариант прихода Погба? У нас с клубом есть план. Посмотрим, что произойдет, но сегодня мы сосредоточены на завтрашнем матче. Что будет дальше, будет видно. Вы многое знаете, но «Реал» увидит. Многое может случиться», – сказал Зидан.