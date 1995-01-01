Ибрагимович: «Я – Лос-Анджелес!!!»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в ворота «Лос-Анджелеса» в матче очередного тура МЛС.

Хет-трик 37-летнего шведа принес его команде волевую победу в дерби со счетом 3:2.

После встречи футболист опубликовал в твиттере пост с собственной фотографией и подписью: «Я – Лос-Анджелес!!!».

Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.

В текущем розыгрыше МЛС форвард забил 16 голов в 17 матчах.

Ибрагимович – второй игрок в истории МЛС, оформивший два хет-трика в возрасте старше 35 лет