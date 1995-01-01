Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Ибрагимович: «Я – Лос-Анджелес!!!»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в ворота «Лос-Анджелеса» в матче очередного тура МЛС.

    Хет-трик 37-летнего шведа принес его команде волевую победу в дерби со счетом 3:2.

    После встречи футболист опубликовал в твиттере пост с собственной фотографией и подписью: «Я – Лос-Анджелес!!!».

    • Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
    • В текущем розыгрыше МЛС форвард забил 16 голов в 17 матчах.

    Ибрагимович – второй игрок в истории МЛС, оформивший два хет-трика в возрасте старше 35 лет

    Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru