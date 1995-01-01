Ибрагимович: «Я – Лос-Анджелес!!!»

Началось в колхозе утро
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в ворота «Лос-Анджелеса» в матче очередного тура МЛС.
Хет-трик 37-летнего шведа принес его команде волевую победу в дерби со счетом 3:2.
После встречи футболист опубликовал в твиттере пост с собственной фотографией и подписью: «Я – Лос-Анджелес!!!».
- Ибрагимович выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года.
- В текущем розыгрыше МЛС форвард забил 16 голов в 17 матчах.
Ибрагимович – второй игрок в истории МЛС, оформивший два хет-трика в возрасте старше 35 лет
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— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 20 июля 2019 г.