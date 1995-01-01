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    МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл дерби у «Лос-Анджелеса» благодаря хет-трику Ибрагимовича

    В матче очередного тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» дома одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом».

    Героем дерби стал шведский форвард хозяев поля Златан Ибрагимович, оформивший хет-трик. У гостей дублем отличился мексиканец Карлос Вела.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вела (с пенальти) – 4; 1:1 – Ибрагимович, 8; 2:1 – Ибрагимович, 56; 3:1 – Ибрагимович, 70; 3:2 – Вела, 90+7.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +795

      Den Bull 9 минут назад

      Ибра даёт жару!!!

      1
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      Рейтинг: +31458

      MaxRnD 11 минут назад

      М-да, вот где футболист-праздник, футболист-шоу !

      1
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      ...
      Рейтинг: +35687

      ROSTOV SUPER > MaxRnD 6 минут назад

      Макс , привет , Ибра же сказал что он в МЛС как мерседес среди рено , что то такое !

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      Рейтинг: +31458

      MaxRnD > ROSTOV SUPER 3 минуты назад

      Здорово, Валера !
      Читани ветку:
      https://bombardir.ru/articles/456276-Rostov-stranno-rasstalsya-s-Gackanom-mesyac-nazad-prodlil-s-nim-kontrakt-a-seychas-rastorg
      Я там с парнями спорил на тему Валеры и Ростова. Интересно твоё мнение

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      Рейтинг: +31458

      MaxRnD > ROSTOV SUPER 8 секунд назад

      Подчёркиваю, что интересна не "поддержка" по вопросу, а именно "мнение" по поводу произошедшего холивара

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      Рейтинг: +10006

      Garrincha58 16 минут назад

      голактикос Ибра штампует голы

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      Рейтинг: +31057

      portero 22 минуты назад

      молодец Ибра ! по воротам надо бить сильно и точно, а не как наши тормозят с принятием решения и исполнение подводит.

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      Рейтинг: +2312

      panmon 50 минут назад

      Ибра тащит

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      Рейтинг: +23

      Serega 68 1 час назад

      красавчик

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