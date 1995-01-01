МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл дерби у «Лос-Анджелеса» благодаря хет-трику Ибрагимовича

Ибра даёт жару!!!
В матче очередного тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» дома одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом».
Героем дерби стал шведский форвард хозяев поля Златан Ибрагимович, оформивший хет-трик. У гостей дублем отличился мексиканец Карлос Вела.
МЛС. Регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Гэлакси – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Вела (с пенальти) – 4; 1:1 – Ибрагимович, 8; 2:1 – Ибрагимович, 56; 3:1 – Ибрагимович, 70; 3:2 – Вела, 90+7.
twit text — Major League Soccer (@MLS) 20 июля 2019 г.