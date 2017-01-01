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    «Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

    Пресс-служба «Рубина» сообщила, что матч третьего тура РПЛ между казанской командой и «Ахматом» состоится, как и планировалось, в столице Республики Татарстан.

    «Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», – цитирует заявление пресс-службы клуба ТАСС.

    Ранее издание «БИЗНЕС Online» утверждало, что матч могут перенести в Нижний Новгород, поскольку «Казань Арена» занята другими мероприятиями, а у стадиона «Центральный» за сутки до встречи закончится лицензия.

    Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет в понедельник, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2026

      Рубинище 27 минут назад

      И это, для них всё нормально? футбол в огороде, а всякие мас. мероприятия на новом стадионе. вот дома они наверно в ванной кушать не готовят, и в спальне не моются. всё-по Булгакову (соб. сердце) из разговора Швондера с профессором.

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