«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что матч третьего тура РПЛ между казанской командой и «Ахматом» состоится, как и планировалось, в столице Республики Татарстан.

«Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», – цитирует заявление пресс-службы клуба ТАСС.

Ранее издание «БИЗНЕС Online» утверждало, что матч могут перенести в Нижний Новгород, поскольку «Казань Арена» занята другими мероприятиями, а у стадиона «Центральный» за сутки до встречи закончится лицензия.

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет в понедельник, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.