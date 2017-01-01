Матч «Рубин» – «Ахмат» могут перенести в Нижний Новгород

То там плавают, то какую-то хрень кому-то вручают!
Вот даже не жалко будет, если Рубин вылетит. Зрителей нет, стадиона "нет", ещё и играют в "автобус".
Место проведения матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» пока неизвестно.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», игра точно не состоится на «Казань Арене», где пройдет церемония открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills.
Планировалось перенести встречу на стадион «Центральный», однако у него за сутки до матча заканчивается лицензия.
Если руководство объекта не успеет получить документы для продления лицензии, то поединок будет перенесен в Нижний Новгород на одноименную арену.
Матч «Рубин» – «Ахмат» состоится в понедельник, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.