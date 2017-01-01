Матч «Рубин» – «Ахмат» могут перенести в Нижний Новгород

Место проведения матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» пока неизвестно.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», игра точно не состоится на «Казань Арене», где пройдет церемония открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills.

Планировалось перенести встречу на стадион «Центральный», однако у него за сутки до матча заканчивается лицензия.

Если руководство объекта не успеет получить документы для продления лицензии, то поединок будет перенесен в Нижний Новгород на одноименную арену.

Матч «Рубин» – «Ахмат» состоится в понедельник, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.