Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Матч «Рубин» – «Ахмат» могут перенести в Нижний Новгород

    Место проведения матча третьего тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» пока неизвестно.

    Как сообщает «БИЗНЕС Online», игра точно не состоится на «Казань Арене», где пройдет церемония открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills.

    Планировалось перенести встречу на стадион «Центральный», однако у него за сутки до матча заканчивается лицензия.

    Если руководство объекта не успеет получить документы для продления лицензии, то поединок будет перенесен в Нижний Новгород на одноименную арену.

    Матч «Рубин» – «Ахмат» состоится в понедельник, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +227

      johnny983 1 час назад

      То там плавают, то какую-то хрень кому-то вручают!
      Вот даже не жалко будет, если Рубин вылетит. Зрителей нет, стадиона "нет", ещё и играют в "автобус".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2026

      Рубинище > johnny983 40 минут назад

      По первому туру играем как раз то не в автобус. А на сщет стадиона Вы правы. могли бы на и на др.чемпионат по рабочим профессиям провести. задолбали если честно с этим. а про вылетит - в этом году ни кто не вылетит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      Тазит 1 час назад

      В России две беды...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2508

      arzamas 2 часа назад

      Матч Рубин-Ахмат должен пройти в понедельник, а накануне в воскресенье Нижний Новгород проводит домашнюю встречу.
      О сохранности газона кто-нибудь подумал?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17272

      Боцман59rus 2 часа назад

      Ещё в мае читал, что как минимум в этом году, все домашние матчи Рубина переносятся на центральный и тут на тебе, нежданчик, как с наступлением зимы у комунальщиков... жили не тужили и вдень матча пришёл пиз9ец лицензии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2508

      arzamas 2 часа назад

      А почему чемпионат по рабочим профессиям не перенести на Центральный? Ведь токарям-пекарям пох есть у стадика какие-нить лицензии или они отсутствуют.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2026

      Рубинище > arzamas 37 минут назад

      Согласен, в соц.городе могли ещё, мест полно где можно организовать-х.з. чем думают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      Derzkiy1 2 часа назад

      Этот матч на стадионе людей больше соберёт , чем местный фк нн

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2508

      arzamas > Derzkiy1 2 часа назад

      Сомневаюсь, ведь это будет понедельник и начало игры в 20:00.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      zritelx 2 часа назад

      Это показ идиотизма нового руководства РПЛ-верной дорогой идете товарищи, сначала непонятки с VAR, что скоро матчи из-за различных форумов в Питере начнут переносить а Караганду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2508

      arzamas 2 часа назад

      Будем рады видеть матч РПЛ в нашем городе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      paracetamol 2 часа назад

      Да по-барабану. Все никто в Казани на футбол не ходит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru