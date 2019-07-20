Зидан – о ситуации с Бэйлом: «Ничего не изменилось»

Испортили ещё одного пацана
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о положении в клубе вингера Гарета Бэйла.
«Ничего не изменилось. Впрочем, футболист никогда не станет проблемой. У него есть контракт с клубом. Посмотрим, что произойдет дальше», – сказал Зидан.
Тренерский штаб мадридцев не рассчитывает на 30-летнего валлийца, однако сам футболист не хочет уходить из команды.
Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны «Баварии», «Тоттенхэма», «Интера» и неназванного китайского клуба.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.