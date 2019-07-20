Зидан – о ситуации с Бэйлом: «Ничего не изменилось»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о положении в клубе вингера Гарета Бэйла.

«Ничего не изменилось. Впрочем, футболист никогда не станет проблемой. У него есть контракт с клубом. Посмотрим, что произойдет дальше», – сказал Зидан.

Тренерский штаб мадридцев не рассчитывает на 30-летнего валлийца, однако сам футболист не хочет уходить из команды.

Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны «Баварии», «Тоттенхэма», «Интера» и неназванного китайского клуба.