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    Зидан – о ситуации с Бэйлом: «Ничего не изменилось»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о положении в клубе вингера Гарета Бэйла.

    «Ничего не изменилось. Впрочем, футболист никогда не станет проблемой. У него есть контракт с клубом. Посмотрим, что произойдет дальше», – сказал Зидан.

    Тренерский штаб мадридцев не рассчитывает на 30-летнего валлийца, однако сам футболист не хочет уходить из команды.

    Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны «Баварии», «Тоттенхэма», «Интера» и неназванного китайского клуба.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: AS

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