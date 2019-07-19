Симеоне: «Месси – лучший игрок мира, почему бы мне не потренировать его?»

он сам себя тренирует от того и результат на кубке
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о выступлении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019.
«Месси – лучший игрок мира, почему бы мне не потренировать его? Он вел Аргентину за собой на Кубке Америки. Меня не интересуют другие заявления. Каждый может думать, что хочет. Но я видел, что Месси действовал как лидер», – сказал Симеоне.
- Месси забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах Кубка Америки-2019.
- Сборная Аргентины заняла третье место на турнире.