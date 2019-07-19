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    Симеоне: «Месси – лучший игрок мира, почему бы мне не потренировать его?»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о выступлении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки-2019.

    «Месси – лучший игрок мира, почему бы мне не потренировать его? Он вел Аргентину за собой на Кубке Америки. Меня не интересуют другие заявления. Каждый может думать, что хочет. Но я видел, что Месси действовал как лидер», – сказал Симеоне.

    • Месси забил один гол и сделал одну результативную передачу в шести матчах Кубка Америки-2019.
    • Сборная Аргентины заняла третье место на турнире.

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      Serega 68 1 час назад

      он сам себя тренирует от того и результат на кубке

      0
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      Рейтинг: +351

      GSmall 1 час назад

      Если он лучший,то на... Его тренировать

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