Головин получил травму в матче с «Эвертоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел всего 39 минут в товарищеском матче против «Эвертона» (0:1). Футболист получил травму.

У игрока ушиб мышцы бедра. Теперь его участие в ближайшей товарищеской игре против «Валенсии» (завтра, 20 июля) под вопросом. Точные сроки восстановления футболиста на текущий момент неизвестны.