Головин получил травму в матче с «Эвертоном»

Здоровья Саше! Надеюсь травма несерьёзная.
Полузащитник «Монако» Александр Головин провел всего 39 минут в товарищеском матче против «Эвертона» (0:1). Футболист получил травму.
У игрока ушиб мышцы бедра. Теперь его участие в ближайшей товарищеской игре против «Валенсии» (завтра, 20 июля) под вопросом. Точные сроки восстановления футболиста на текущий момент неизвестны.
- Головин выступает за «Монако» с прошлого лета.
- В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин провел 30 матчей, забил три гола.
- Головин – четвертый игрок «Монако» по трансферной стоимости (25 миллионов евро).