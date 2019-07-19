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    Головин получил травму в матче с «Эвертоном»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин провел всего 39 минут в товарищеском матче против «Эвертона» (0:1). Футболист получил травму.

    У игрока ушиб мышцы бедра. Теперь его участие в ближайшей товарищеской игре против «Валенсии» (завтра, 20 июля) под вопросом. Точные сроки восстановления футболиста на текущий момент неизвестны.

    • Головин выступает за «Монако» с прошлого лета.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин провел 30 матчей, забил три гола.
    • Головин – четвертый игрок «Монако» по трансферной стоимости (25 миллионов евро).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2019 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +829

      PUZIAKA 1 час назад

      Здоровья Саше! Надеюсь травма несерьёзная.

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