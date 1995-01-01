Митрюшкин вышел на поле в официальном матче впервые за 597 дней

Ай, молодца! Жги!
Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе команды на матч первого тура чемпионата Швейцарии против «Базеля». Игрок восстановился от травмы колена.
Последний раз россиянин выходил на поле в официальном матче 29 ноября 2017 года. Тогда он травмировал колено в победной встрече с «Грассхоппером» (3:0).
- Митрюшкин – воспитанник «Спартака», перешел в «Сьон» в 2016 году.
- Футболист – чемпион Европы среди игроков не старше 17 лет (2013 год).
- За «Сьон» россиянин провел 60 матчей в чемпионате Швейцарии, пропустил 97 голов.