Митрюшкин вышел на поле в официальном матче впервые за 597 дней

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе команды на матч первого тура чемпионата Швейцарии против «Базеля». Игрок восстановился от травмы колена.

Последний раз россиянин выходил на поле в официальном матче 29 ноября 2017 года. Тогда он травмировал колено в победной встрече с «Грассхоппером» (3:0).