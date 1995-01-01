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    Митрюшкин вышел на поле в официальном матче впервые за 597 дней

    Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел в стартовом составе команды на матч первого тура чемпионата Швейцарии против «Базеля». Игрок восстановился от травмы колена.

    Последний раз россиянин выходил на поле в официальном матче 29 ноября 2017 года. Тогда он травмировал колено в победной встрече с «Грассхоппером» (3:0).

    • Митрюшкин – воспитанник «Спартака», перешел в «Сьон» в 2016 году.
    • Футболист – чемпион Европы среди игроков не старше 17 лет (2013 год).
    • За «Сьон» россиянин провел 60 матчей в чемпионате Швейцарии, пропустил 97 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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