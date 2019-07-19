Зидан: «Симеоне-тренер сильнее Симеоне-игрока»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о фигуре коллеги из «Атлетико» Диего Симеоне. Команды встретятся друг с другом 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

«Как тренер Симеоне сильнее игрока. Будучи футболистом, он был лишь элементом командной игры. Сейчас же он управляет процессом, делает большую работу. Симеоне-тренер проявляет сильный характер и хочет, чтобы все было качественно. Сейчас его сложнее победить, чем тогда, когда он был игроком», – цитирует Зидана Marca.