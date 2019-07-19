Зидан: «Симеоне-тренер сильнее Симеоне-игрока»

чего не скажешь про тебя)
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о фигуре коллеги из «Атлетико» Диего Симеоне. Команды встретятся друг с другом 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.
«Как тренер Симеоне сильнее игрока. Будучи футболистом, он был лишь элементом командной игры. Сейчас же он управляет процессом, делает большую работу. Симеоне-тренер проявляет сильный характер и хочет, чтобы все было качественно. Сейчас его сложнее победить, чем тогда, когда он был игроком», – цитирует Зидана Marca.
- В качестве игрока Симеоне дважды брал Кубок Америки со сборной Аргентины.
- Будучи футболистом, аргентинец больше всего матчей провел за «Атлетико» (1994-1997 годы, 98 встреч в Примере, 21 гол).
- В качестве тренера Симеоне по два раза брал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.