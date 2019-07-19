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    Зидан: «Симеоне-тренер сильнее Симеоне-игрока»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о фигуре коллеги из «Атлетико» Диего Симеоне. Команды встретятся друг с другом 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.

    «Как тренер Симеоне сильнее игрока. Будучи футболистом, он был лишь элементом командной игры. Сейчас же он управляет процессом, делает большую работу. Симеоне-тренер проявляет сильный характер и хочет, чтобы все было качественно. Сейчас его сложнее победить, чем тогда, когда он был игроком», – цитирует Зидана Marca.

    • В качестве игрока Симеоне дважды брал Кубок Америки со сборной Аргентины.
    • Будучи футболистом, аргентинец больше всего матчей провел за «Атлетико» (1994-1997 годы, 98 встреч в Примере, 21 гол).
    • В качестве тренера Симеоне по два раза брал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1603

      SarJr 21 минуту назад

      чего не скажешь про тебя)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2397

      RotBerg > SarJr 11 минут назад

      Ну Зидан, в отличие от Симеоне, уже выигрывал ЛЧ. Так что посмотрим, как будет карьера развиваться тренерская. В любом случае Зизу удачи во всем! Легендарная личность!

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