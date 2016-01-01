«Рома» и «Ювентус» согласовали трансфер Игуаина. Игрок пока не принял предложение римлян

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, «Рома» достигла договоренности с «Ювентусом» об аренде нападающего Гонсало Игуаина за 6 миллионов евро с правом выкупа за 27 миллионов после окончания сезона-2019/20.

Сам футболист пока не спешит принимать предложение римского клуба.

Ожидается, что вместо перехода в «Рому» форвард продлит контракт с туринцами до 2023 года с понижением зарплаты c 7,7 миллиона евро до 4,5 миллиона. Как ранее сообщалось, 31-летний игрок хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Рома» рассматривает Игуаина как основного кандидата на замену Эдину Джеко в случае ухода боснийца в «Интер».