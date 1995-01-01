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    Павлюченко: «Я должен был перейти в ЦСКА. Была договоренность с Гинером»

    Экс-нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о том, что до перехода из «Ротора» в состав красно-белых он мог оказаться в ЦСКА.

    «Мы с защитником Ромой Романовым даже приезжали в Москву к Гинеру. Пообщались, договорились и вернулись в Волгоград. И тут президент «Ротора» Горюнов вызывает нас: «Вы что, обалдели? Что это вы, согласились? Как так?» Потом опять полетели в Москву вместе с помощником Горюнова Шохом, извинялись перед ЦСКА. Правда, Гинера тогда уже не было на этой встрече. Объясняли, что мы отказываемся переходить, хоть сначала и договорились. Но мы же ничего не подписывали. А вскоре после этого я перешел в «Спартак».

    Когда «Ротор» играл со «Спартаком», президентом был Червиченко. Меня поменяли после первого тайма, я поднялся наверх, и там сидели как раз Червиченко, Горюнов и Шох. И все, за 5 минут решили, что я поеду. Кстати, с Горюновым у меня были хорошие отношения. Его сына, которого застрелили, тоже звали Рома, и относился он ко мне как к сыну, любил меня, говорил, что похож на него. И после того, как я ушел в «Спартак», отношение поменялось: рассказывал футболистам, что я негодяй, бросил команду, ушел. Я не понимал почему. Он ведь сам меня продал. После этого мы перестали общаться. Я уехал и больше не видел его», – рассказал Павлюченко.

    • Павлюченко выступал за «Ротор» с 2000 по 2003 год.
    • В 2003-м форвард перешел в «Спартак», за который провел 141 матч и забил 69 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5271

      piligrim1986 18 минут назад

      горюнов и шох - два мудака, развалили Ротор

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