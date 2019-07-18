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    Де Лигт – о переходе в «Ювентус»: «Это был сложный выбор. Всегда нужно искать то, что будет лучшим для вас»

    Защитник Матейс де Лигт прокомментировал трансфер из «Аякса» в «Ювентус».

    • Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.
    • Сумма трансфера составила 75 миллионов евро без учета бонусов.

    «Это был сложный выбор. Было несколько вариантов, но всегда нужно искать то, что будет лучшим для вас. Разные факторы сыграли роль. Для меня важно знать, как много ты будешь играть и как сильно клуб доверяет тебе.

    Также они [«Ювентус»] отметили, что очень хотят меня. Они увидели будущее для меня и могли бы улучшить мою игру», – цитирует футболиста AS со ссылкой на клубное ТВ «Аякса».

    В «Ювентусе» перебор игроков. С де Лигтом станет хуже

    Источник: AS

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