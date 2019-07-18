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    Sky Sport: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов и двух игроков

    «Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара. Об этом сообщает немецкий Sky Sport.

    Испанский клуб предложил «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков на выбор. Французы могут выбрать двух футболистов из шести: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нельсон Семеду, Малком и еще один игрок, чье имя пока неизвестно.

    Сообщается, что Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в «ПСЖ» сейчас.

    Sky Sport утверждает, что последнее предложение «Барселоны» было 40 миллионов евро плюс два игрока. «ПСЖ» отказался от него.

    • На прошлой неделе главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил информацию том, что игрок хочет покинуть клуб.
    • Спортивный директор парижан не исключил, что игрок уйдет из клуба, и сказал, что это «вопрос денег».
    • Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sport

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    18.07.2019 21:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 июля 2019, 10:18

      Вот кто им Коутиньо и Дембеле с 100 отдаст ??????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 июля 2019, 00:36

      Утятина, кому в здравом уме нужна эта плакса, да ещё не за бесплатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 июля 2019, 00:11

      Дебилы... тренера меняй...фелип малком усман еще Европу разорвут... им тренер как клоп пеп зидан с мозгами нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июля 2019, 23:59

      Зачем ? Он только будет создавать проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 18 июля 2019, 23:41

      Как говорит Медведев: "Это не рыночное предложение".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 18 июля 2019, 23:15

      Реально это смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 июля 2019, 22:51

      Утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июля 2019, 22:25

      Конечно, отдавать Семеду, одного из лучших в прошлом сезоне, техничного и грамотного защитника - это полный идиотизм.

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > la verdad 18 июля 2019, 22:52

      Ну они это не понимают. Для них номер 1 это деревянный бревенчатый роберто, чисто потому что вальверде проповедует защитную тактику, и ему важнее защитные качества краёв, чем атакующие

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 июля 2019, 22:10

      Не стоит он таких трат... До первой встречи с условным Эриком Дайером в ЛЧ и опять на 3-4 месяца сляжет.

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