Sky Sport: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов и двух игроков

Вот кто им Коутиньо и Дембеле с 100 отдаст ??????
«Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара. Об этом сообщает немецкий Sky Sport.
Испанский клуб предложил «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков на выбор. Французы могут выбрать двух футболистов из шести: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нельсон Семеду, Малком и еще один игрок, чье имя пока неизвестно.
Сообщается, что Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в «ПСЖ» сейчас.
Sky Sport утверждает, что последнее предложение «Барселоны» было 40 миллионов евро плюс два игрока. «ПСЖ» отказался от него.
- На прошлой неделе главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил информацию том, что игрок хочет покинуть клуб.
- Спортивный директор парижан не исключил, что игрок уйдет из клуба, и сказал, что это «вопрос денег».
- Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.