Corriere dello Sport: «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по Неймару

«Ювентус» может приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации Corriere dello Sport со ссылкой на El Chiringuito TV, из-за высокой стоимости бразильца туринский клуб может предложить парижанам включить в сделку Пауло Дибалу.

Ранее президент «ПСЖ» Насер аль-Хелаифи заявил, что не продаст 27-летнего игрока дешевле 300 миллионов евро.

По информации Football Italia, отец Неймара в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

На Неймара также претендует «Барселона».