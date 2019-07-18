Corriere dello Sport: «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по Неймару

А я верю в Дибалу. Малый после травмы потерял место в основе. И получился у него замкнутый круг. Когда выпадает, слишком активно хочет понравиться и доказать тренеру, что он хорош. От чрезмерного рвения допускает ошибки. Еще больше хочет понравиться, и еще больше допускает ошибок. Синдром молодости. Надо бы уже успокоиться, и играть в свою игру. И она придет. Ну на самом деле, хорош малый. И скорость есть, и игру читает, и техника хорошая, и левая нога хороша. Только душевного равновесия нет. Придет оно, придет и игра.
«Ювентус» может приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
По информации Corriere dello Sport со ссылкой на El Chiringuito TV, из-за высокой стоимости бразильца туринский клуб может предложить парижанам включить в сделку Пауло Дибалу.
Ранее президент «ПСЖ» Насер аль-Хелаифи заявил, что не продаст 27-летнего игрока дешевле 300 миллионов евро.
По информации Football Italia, отец Неймара в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.
На Неймара также претендует «Барселона».
- В прошлом сезоне Дибала провел за туринцев 42 матча, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
- Transfermarkt оценивает аргентинца в 85 миллионов евро.