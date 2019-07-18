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    Corriere dello Sport: «Ювентус» может включить Дибалу в сделку по Неймару

    «Ювентус» может приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

    По информации Corriere dello Sport со ссылкой на El Chiringuito TV, из-за высокой стоимости бразильца туринский клуб может предложить парижанам включить в сделку Пауло Дибалу.

    Ранее президент «ПСЖ» Насер аль-Хелаифи заявил, что не продаст 27-летнего игрока дешевле 300 миллионов евро.

    По информации Football Italia, отец Неймара в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    На Неймара также претендует «Барселона».

    • В прошлом сезоне Дибала провел за туринцев 42 матча, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает аргентинца в 85 миллионов евро.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      Вит65 28 минут назад

      А я верю в Дибалу. Малый после травмы потерял место в основе. И получился у него замкнутый круг. Когда выпадает, слишком активно хочет понравиться и доказать тренеру, что он хорош. От чрезмерного рвения допускает ошибки. Еще больше хочет понравиться, и еще больше допускает ошибок. Синдром молодости. Надо бы уже успокоиться, и играть в свою игру. И она придет. Ну на самом деле, хорош малый. И скорость есть, и игру читает, и техника хорошая, и левая нога хороша. Только душевного равновесия нет. Придет оно, придет и игра.

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      Рейтинг: +8130

      DeStar > Вит65 23 минуты назад

      ну малому уже 25 лет.. тут мне 26, и что-то не кажется это малым)

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      Рейтинг: +8130

      DeStar 56 минут назад

      Дибала и 100 не стоит на мой взгляд. Попытались его попиарить и сбагрить - не вышло ,а игрок то не супер мега. поэтому и в основу даже не всегда попадает ,вот и вся история. Так что придется к дибале еще лямов 200 добавлять. Плюс зачем им неймар? только если на смену роналду, а зачем тогда брали роналду за 100? на сезончик побегать? чет у юве смотрю бабла не меренно))

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      Рейтинг: +4931

      батог > DeStar 39 минут назад

      Думаю это у Неймара острое желание свалить с ПСЖ. Юве по идее он и на .... не нужен !

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      Рейтинг: +8130

      DeStar > батог 23 минуты назад

      неймар хочет свалить из псж быстрее мбаппе)) потому что думает ,что шейхи всех так не отпустят, а мбаппе, надеюсь, след летом перейдет в реал). Нужен ли он юве? как игрок, он нужен почти любому клубу, все же играет он хорошо, а вот характер гавнецо

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      Рейтинг: +57

      riat 1 час назад

      Бедный Дибала .никому не нужен !

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