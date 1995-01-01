Football Italia: отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»

да пускай хоть сто раз встречается, смысл от этого? такие деньги требуют, что за них полкоманды купить можно, бред какой-то
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Rai Sport Паоло Паганини, встреча состоится в Турине в ближайшие дни.
Возможно, стороны обсудят трансфер 27-летнего бразильца в итальянский клуб.
Изначально Неймар планировал этим летом вернуться в «Барселону», но каталонцы не могут договориться с «ПСЖ» о переходе игрока.
В связи с этим футболист начал изучать альтернативные варианты продолжения карьеры – помимо «Ювентуса» это «Реал» и «Бавария».