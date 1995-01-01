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    Football Italia: отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»

    Отец нападающего «ПСЖ» Неймара проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Rai Sport Паоло Паганини, встреча состоится в Турине в ближайшие дни.

    Возможно, стороны обсудят трансфер 27-летнего бразильца в итальянский клуб.

    Изначально Неймар планировал этим летом вернуться в «Барселону», но каталонцы не могут договориться с «ПСЖ» о переходе игрока.

    В связи с этим футболист начал изучать альтернативные варианты продолжения карьеры – помимо «Ювентуса» это «Реал» и «Бавария».

    Источник: Football Italia

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1041

      Dizayner 3 минуты назад

      да пускай хоть сто раз встречается, смысл от этого? такие деньги требуют, что за них полкоманды купить можно, бред какой-то

      0
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      Рейтинг: +430

      KPCCSPB > Dizayner 15 секунд назад

      Поэтому никто не пытался купить Месси)

      0
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      Рейтинг: +1593

      absent32 10 минут назад

      ну тут он точно не нужен!!!

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    • ...
      Рейтинг: +430

      KPCCSPB 12 минут назад

      Ахахах, динаршу приступ хватит, аульному жителю валерьянки накапайте

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