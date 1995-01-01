Football Italia: отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Rai Sport Паоло Паганини, встреча состоится в Турине в ближайшие дни.

Возможно, стороны обсудят трансфер 27-летнего бразильца в итальянский клуб.

Изначально Неймар планировал этим летом вернуться в «Барселону», но каталонцы не могут договориться с «ПСЖ» о переходе игрока.

В связи с этим футболист начал изучать альтернативные варианты продолжения карьеры – помимо «Ювентуса» это «Реал» и «Бавария».