«Интер» может отказаться от покупки Лукаку и переключиться на Кавани

Кавани шикарный напад, только смысл покупать форварда, которому играть осталось 1-2 сезона? это лишь временное решение проблемы, тем более в таком возрасте и травмы могут быть не редкие..
«Интер» может приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Главная цель миланцев – Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед», но английский клуб просит слишком большую сумму за бельгийца (более 80 миллионов евро), которую «Интер» платить не готов. В связи с этим миланцы переключили свое внимание на уругвайца.
«Интер» рассматривает Кавани как более дешевый вариант, учитывая то, что ему 32 года, и у него остался всего год по контракту с парижанами. Кроме того, миланцы предполагают, что футболист согласится на понижение зарплаты с 12 до 9 миллионов евро в год.
- Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в 2013 году за 64,5 миллиона евро.
- В составе парижского клуба нападающий провел 279 матчей, забил 193 гола и стал пятикратным чемпионом Франции.