«Интер» может отказаться от покупки Лукаку и переключиться на Кавани

«Интер» может приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Главная цель миланцев – Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед», но английский клуб просит слишком большую сумму за бельгийца (более 80 миллионов евро), которую «Интер» платить не готов. В связи с этим миланцы переключили свое внимание на уругвайца.

«Интер» рассматривает Кавани как более дешевый вариант, учитывая то, что ему 32 года, и у него остался всего год по контракту с парижанами. Кроме того, миланцы предполагают, что футболист согласится на понижение зарплаты с 12 до 9 миллионов евро в год.