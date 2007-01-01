Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Интер» может отказаться от покупки Лукаку и переключиться на Кавани

    «Интер» может приобрести нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    Главная цель миланцев – Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед», но английский клуб просит слишком большую сумму за бельгийца (более 80 миллионов евро), которую «Интер» платить не готов. В связи с этим миланцы переключили свое внимание на уругвайца.

    «Интер» рассматривает Кавани как более дешевый вариант, учитывая то, что ему 32 года, и у него остался всего год по контракту с парижанами. Кроме того, миланцы предполагают, что футболист согласится на понижение зарплаты с 12 до 9 миллионов евро в год.

    • Кавани перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в 2013 году за 64,5 миллиона евро.
    • В составе парижского клуба нападающий провел 279 матчей, забил 193 гола и стал пятикратным чемпионом Франции.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8127

      DeStar 52 минуты назад

      Кавани шикарный напад, только смысл покупать форварда, которому играть осталось 1-2 сезона? это лишь временное решение проблемы, тем более в таком возрасте и травмы могут быть не редкие..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6751

      Skull_Boy 1 час назад

      Давно уже пора и нахрен кому этот нужен бестолковый неуклюжий столб

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72526
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru