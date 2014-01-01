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    Карпин: «Никогда не пошел бы в ЦСКА. «Зенит»? Почему нет»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком российском клубе он никогда бы не стал работать.

    – Есть какой-то российский клуб, в который вы бы точно не пошли тренировать?

    – Есть – ЦСКА.

    – А в «Зенит» бы пошли?

    – Ну а почему нет.

    • Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
    • В своей карьере 50-летний специалист тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир».
    • С московским клубом Карпин дважды стал серебряным призером РПЛ.

    Источник: YouTube-канал COMMANDOS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +671

      Борат 8 минут назад

      валеру всегда так ласково встречали на петровском))))
      у детей и женщин уши в трубочку сворачивались)))

      0
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      Рейтинг: +10966

      bset 1 час назад

      Никогда не говори никогда) Дзюба тоже сказал, что в Зенит никогда не перейдет, а жизнь вон как сложилась) Может у тебя единственное предложение будет от ЦСКА, а денег вообще не будет. Между семьей и принципами тогда второе выберешь? Сомневаюсь.

      4
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      Рейтинг: +6751

      Skull_Boy 1 час назад

      Тебя мешка в жизни не позовут в ЦСКА, а тем более и в Зенит

      0
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