Карпин: «Никогда не пошел бы в ЦСКА. «Зенит»? Почему нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком российском клубе он никогда бы не стал работать.

– Есть какой-то российский клуб, в который вы бы точно не пошли тренировать?

– Есть – ЦСКА.

– А в «Зенит» бы пошли?

– Ну а почему нет.