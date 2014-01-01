Карпин: «Никогда не пошел бы в ЦСКА. «Зенит»? Почему нет»

валеру всегда так ласково встречали на петровском))))
у детей и женщин уши в трубочку сворачивались)))
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, в каком российском клубе он никогда бы не стал работать.
– Есть какой-то российский клуб, в который вы бы точно не пошли тренировать?
– Есть – ЦСКА.
– А в «Зенит» бы пошли?
– Ну а почему нет.
- Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
- В своей карьере 50-летний специалист тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир».
- С московским клубом Карпин дважды стал серебряным призером РПЛ.