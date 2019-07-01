Манчини стал игроком «Ромы». В ноябре им интересовался «Зенит»

хватит одного Манчини он оставил такой шлейф что ещё пару лет будут разгребать его
«Рома» на своем официальном сайте объявила о переходе защитника «Аталанты» Джанлуки Манчини.
Римский клуб арендовал 23-летнего футболиста за 2 миллиона евро с обязательством выкупа следующим летом за 13 миллионов при достижении определенных спортивных показателей.
Также в сделку включены бонусы, которые могут составить 8 миллионов евро. Кроме того, бергамцам полагается 10 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
Итальянский центрбек заключил с «Ромой» контракт до июня 2024 года.
- Манчини выступал за «Аталанту» с 2017 года.
- За два сезона он провел 48 матчей, забил семь голов и сделал один ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.
- В ноябре прошлого года сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита».