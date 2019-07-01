Манчини стал игроком «Ромы». В ноябре им интересовался «Зенит»

«Рома» на своем официальном сайте объявила о переходе защитника «Аталанты» Джанлуки Манчини.

Римский клуб арендовал 23-летнего футболиста за 2 миллиона евро с обязательством выкупа следующим летом за 13 миллионов при достижении определенных спортивных показателей.

Также в сделку включены бонусы, которые могут составить 8 миллионов евро. Кроме того, бергамцам полагается 10 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.

Итальянский центрбек заключил с «Ромой» контракт до июня 2024 года.