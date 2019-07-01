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    Манчини стал игроком «Ромы». В ноябре им интересовался «Зенит»

    «Рома» на своем официальном сайте объявила о переходе защитника «Аталанты» Джанлуки Манчини.

    Римский клуб арендовал 23-летнего футболиста за 2 миллиона евро с обязательством выкупа следующим летом за 13 миллионов при достижении определенных спортивных показателей.

    Также в сделку включены бонусы, которые могут составить 8 миллионов евро. Кроме того, бергамцам полагается 10 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.

    Итальянский центрбек заключил с «Ромой» контракт до июня 2024 года.

    • Манчини выступал за «Аталанту» с 2017 года.
    • За два сезона он провел 48 матчей, забил семь голов и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 22 миллиона евро.
    • В ноябре прошлого года сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита».

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9994

      Garrincha58 50 минут назад

      хватит одного Манчини он оставил такой шлейф что ещё пару лет будут разгребать его

      0
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      Рейтинг: +451

      Опускатель коняжек > Garrincha58 43 минуты назад

      Ну а че 100 млн евро бюджетных освоили, че нет то... Не свои же) а на деле пшик)

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