Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Защитник Круговой может перейти из «Уфы» в ЦСКА или «Зенит»

    ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником «Уфы» Данилом Круговым. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

    Санкт-петербургский клуб хочет выкупить 21-летнего футболиста и оставить его в аренде в «Уфе» на один сезон. ЦСКА готов взять игрока в аренду с обязательным правом выкупа. По такой схеме из «Уфы» в ЦСКА перешел защитник Игорь Дивеев.

    «СЭ» утверждает, что игрок склоняется к трансферу в московский клуб.

    • В июне гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию об интересе к Круговому со стороны других клубов.
    • Круговой перешел в башкирскую команду из «Зенита-2» летом 2018 года на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне футболист провел за «Уфу» девять матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      алдан2014 1 минуту назад

      Столицы дербанят провинцию,а потом ратуют,что за 12команд,мол нигде команд хороших нет.И меня очень радует когда наши псевдогранды влетают переферийным командам.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru