Защитник Круговой может перейти из «Уфы» в ЦСКА или «Зенит»

ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником «Уфы» Данилом Круговым. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Санкт-петербургский клуб хочет выкупить 21-летнего футболиста и оставить его в аренде в «Уфе» на один сезон. ЦСКА готов взять игрока в аренду с обязательным правом выкупа. По такой схеме из «Уфы» в ЦСКА перешел защитник Игорь Дивеев.

«СЭ» утверждает, что игрок склоняется к трансферу в московский клуб.