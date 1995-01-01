Защитник Круговой может перейти из «Уфы» в ЦСКА или «Зенит»

Столицы дербанят провинцию,а потом ратуют,что за 12команд,мол нигде команд хороших нет.И меня очень радует когда наши псевдогранды влетают переферийным командам.
ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником «Уфы» Данилом Круговым. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Санкт-петербургский клуб хочет выкупить 21-летнего футболиста и оставить его в аренде в «Уфе» на один сезон. ЦСКА готов взять игрока в аренду с обязательным правом выкупа. По такой схеме из «Уфы» в ЦСКА перешел защитник Игорь Дивеев.
«СЭ» утверждает, что игрок склоняется к трансферу в московский клуб.
- В июне гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию об интересе к Круговому со стороны других клубов.
- Круговой перешел в башкирскую команду из «Зенита-2» летом 2018 года на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне футболист провел за «Уфу» девять матчей и сделал одну голевую передачу.