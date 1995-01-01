Газизов: «К Круговому есть интерес, но клубы пока назвать не могу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе со стороны других клубов к левому защитнику команды Даниле Круговому.

Ранее СМИ сообщили, что подписать 21-летнего игрока хотят «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

«Все, что могу сказать, к Круговому есть интерес. Но какие клубы его проявляют, говорить пока не могу», – сказал Газизов.