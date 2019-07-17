Independent: «Бавария» больше не будет делать «Челси» предложений по Хадосну-Одои в летнее окно

«Бавария» больше не будет делать «Челси» предложений по трансферу полузащитника Каллума Хадсона-Одои в летнее окно. Об этом сообщает Independent.

Руководство «Баварии» убедилось в том, что «Челси» не хочет отпускать футболиста. Контракт игрока с клубом истекает в следующем году, и ожидается, что он подпишет новое соглашение с лондонской командой.