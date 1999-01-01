Лэмпард: «Надеюсь, Хадсон-Одои останется в «Челси». Он будет главным на поле»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе полузащитника Каллума Хадсона-Одои из клуба.
«Я видел Каллума, это фантастический талант. Мы все это знаем, и я поговорю с ним. Я хочу, чтобы он остался.
Я знаю, что клуб хочет, чтобы он остался. Для меня он будет главным на поле, это его возможность. Я поговорю с ним об этом, и я надеюсь, что он останется.
Я помню, что когда мне было 17, 18, 19 лет, я не был так же хорош на поле, как Каллум в этом возрасте. Я расстраивался, потому что Гарри Реднапп не ставил меня в состав [в «Вест Хэме»], и я хотел играть», – сказал Лэмпард.
- По информации Goal, Лэмпард уже убедил 18-летнего игрока продлить соглашение с клубом.
- Контракт футболиста с «Челси» истекает в 2020 году.
- Сейчас Хадсон-Одои восстанавливается после травмы ахилла. В апреле он перенес операцию на нем.
- В зимнее трансферное окно игроком интересовалась «Бавария».
- В летнее и зимнее трансферное окно «Челси» не сможет подписывать новых футболистов, на команду наложен трансферный бан. Такое решение ФИФА приняла в феврале 2019 года из-за того, что «Челси» нарушил условия трансферов несовершеннолетних игроков.