Лэмпард: «Надеюсь, Хадсон-Одои останется в «Челси». Он будет главным на поле»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе полузащитника Каллума Хадсона-Одои из клуба.

«Я видел Каллума, это фантастический талант. Мы все это знаем, и я поговорю с ним. Я хочу, чтобы он остался.

Я знаю, что клуб хочет, чтобы он остался. Для меня он будет главным на поле, это его возможность. Я поговорю с ним об этом, и я надеюсь, что он останется.

Я помню, что когда мне было 17, 18, 19 лет, я не был так же хорош на поле, как Каллум в этом возрасте. Я расстраивался, потому что Гарри Реднапп не ставил меня в состав [в «Вест Хэме»], и я хотел играть», – сказал Лэмпард.