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    Лэмпард: «Надеюсь, Хадсон-Одои останется в «Челси». Он будет главным на поле»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном уходе полузащитника Каллума Хадсона-Одои из клуба.

    «Я видел Каллума, это фантастический талант. Мы все это знаем, и я поговорю с ним. Я хочу, чтобы он остался.

    Я знаю, что клуб хочет, чтобы он остался. Для меня он будет главным на поле, это его возможность. Я поговорю с ним об этом, и я надеюсь, что он останется.

    Я помню, что когда мне было 17, 18, 19 лет, я не был так же хорош на поле, как Каллум в этом возрасте. Я расстраивался, потому что Гарри Реднапп не ставил меня в состав [в «Вест Хэме»], и я хотел играть», – сказал Лэмпард.

    • По информации Goal, Лэмпард уже убедил 18-летнего игрока продлить соглашение с клубом.
    • Контракт футболиста с «Челси» истекает в 2020 году.
    • Сейчас Хадсон-Одои восстанавливается после травмы ахилла. В апреле он перенес операцию на нем.
    • В зимнее трансферное окно игроком интересовалась «Бавария».
    • В летнее и зимнее трансферное окно «Челси» не сможет подписывать новых футболистов, на команду наложен трансферный бан. Такое решение ФИФА приняла в феврале 2019 года из-за того, что «Челси» нарушил условия трансферов несовершеннолетних игроков.

    Источник: Sky Sports

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