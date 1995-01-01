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    «СЭ»: президент «Дженоа» приелетел в Россию по личным делам. Трансфер Фернандо маловероятен

    Президент «Дженоа» Энрико Прециози прилетел в Россию. Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщил, что цель визита – переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Фернандо.

    По данным «Спорт-Экспресса», Прециози прилетел в Россию по личным делам, не связанным с футболом. Более того, утверждает источник, «Дженоа» не сможет платить Фернандо ту же зарплату, какую он получает в «Спартаке» – около 2,8 миллиона евро.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллиона евро.
    • Хавбек провел за москвичей 96 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +633

      Boeung777 52 минуты назад

      Да, без Фернандо в Спартаке некому вообще будет играть. С учётом того, что ничего стоящего не взяли и скорей всего не возьмут.

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      Рейтинг: +7180

      vka1970 57 минут назад

      Слава богу.
      Пиджаку дай волю, так он всех мало мальских значимых игроков сплавит.
      Сам мямля и игроков таких же набирает чёрт.

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