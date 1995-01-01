«СЭ»: президент «Дженоа» приелетел в Россию по личным делам. Трансфер Фернандо маловероятен

Да, без Фернандо в Спартаке некому вообще будет играть. С учётом того, что ничего стоящего не взяли и скорей всего не возьмут.
Президент «Дженоа» Энрико Прециози прилетел в Россию. Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщил, что цель визита – переговоры со «Спартаком» по трансферу полузащитника Фернандо.
По данным «Спорт-Экспресса», Прециози прилетел в Россию по личным делам, не связанным с футболом. Более того, утверждает источник, «Дженоа» не сможет платить Фернандо ту же зарплату, какую он получает в «Спартаке» – около 2,8 миллиона евро.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллиона евро.
- Хавбек провел за москвичей 96 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.