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    «Барселона» близка к подписанию полузащитника «Сантоса» Таилсона

    «Барселона» близка к подписанию к атакующего полузащитника «Сантоса» Таилсона.

    По информации Sport.es, срок контракта 20-летнего футболиста с бразильским клубом подходит к концу, поэтому каталонцы заплатят только 350 тысяч евро за права на развитие игрока. Таилсон заключит с «Барселоной» трехлетнее соглашение.

    Переговоры «Барселоны» с хавбеком находятся на продвинутой стадии, и скоро он может прибыть в Испанию, чтобы присоединиться ко второй команде «Барселоны» для предсезонной подготовки.

    Таилсон – один из лучших бомбардиров команды «Сантоса» U20. Главный тренер клуба Хорхе Сампаоли регулярно привлекал его к тренировкам с первой командой. Специалист хотел, чтобы игрок дебютировал в основе, пока в борьбу за него не вмешались другие клубы.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:57
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