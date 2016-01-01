«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Сантоса» Таилсона

«Барселона» близка к подписанию к атакующего полузащитника «Сантоса» Таилсона.

По информации Sport.es, срок контракта 20-летнего футболиста с бразильским клубом подходит к концу, поэтому каталонцы заплатят только 350 тысяч евро за права на развитие игрока. Таилсон заключит с «Барселоной» трехлетнее соглашение.

Переговоры «Барселоны» с хавбеком находятся на продвинутой стадии, и скоро он может прибыть в Испанию, чтобы присоединиться ко второй команде «Барселоны» для предсезонной подготовки.

Таилсон – один из лучших бомбардиров команды «Сантоса» U20. Главный тренер клуба Хорхе Сампаоли регулярно привлекал его к тренировкам с первой командой. Специалист хотел, чтобы игрок дебютировал в основе, пока в борьбу за него не вмешались другие клубы.