Агент Оньекуру: «У нас было предложение от ЦСКА, но игрок решил отказаться»

Жаль. Но не удивительно после того, как выдал бодрый сезон.
Футбольный агент Гильям Костет-Бармада, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщил, что нигериец отказался от перехода в ЦСКА, который сделал ему предложение.
«У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу», – сказал Костет-Бармада.
- В сезоне-2018/19 Оньекуру выступал на правах аренды в «Галатасарае».
- 22-летний футболист провел за стамбульский клуб 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.
- Ранее Костет-Бармада заявлял, что форвард не отказывался переходить в ЦСКА.