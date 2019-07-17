Агент Оньекуру: «У нас было предложение от ЦСКА, но игрок решил отказаться»

Футбольный агент Гильям Костет-Бармада, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщил, что нигериец отказался от перехода в ЦСКА, который сделал ему предложение.

«У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу», – сказал Костет-Бармада.