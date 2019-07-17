Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Агент Оньекуру: «У нас было предложение от ЦСКА, но игрок решил отказаться»

    Футбольный агент Гильям Костет-Бармада, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщил, что нигериец отказался от перехода в ЦСКА, который сделал ему предложение.

    «У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу», – сказал Костет-Бармада.

    • В сезоне-2018/19 Оньекуру выступал на правах аренды в «Галатасарае».
    • 22-летний футболист провел за стамбульский клуб 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.
    • Ранее Костет-Бармада заявлял, что форвард не отказывался переходить в ЦСКА.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +368

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Жаль. Но не удивительно после того, как выдал бодрый сезон.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru