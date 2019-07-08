Агент Оньекуру: «Генри не отказывался переходить в ЦСКА»

Пора уже его подписать
Футбольный агент Гильям Костет-Бармада, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщил, что его клиентом интересуется ЦСКА. Он подчеркнул, что 22-летний игрок не отказывался от перехода в московский клуб.
«Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру.
Генри отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать», – сказал Костет-Бармада.
- В сезоне-2018/19 нигериец выступал на правах аренды в «Галатасарае».
- Форвард провел за стамбульский клуб 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.
- В июне появилась информация, что Оньекуру может перейти в «Зенит».