Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Агент Оньекуру: «Генри не отказывался переходить в ЦСКА»

    Футбольный агент Гильям Костет-Бармада, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщил, что его клиентом интересуется ЦСКА. Он подчеркнул, что 22-летний игрок не отказывался от перехода в московский клуб.

    «Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру.

    Генри отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать», – сказал Костет-Бармада.

    • В сезоне-2018/19 нигериец выступал на правах аренды в «Галатасарае».
    • Форвард провел за стамбульский клуб 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 голов и шесть результативных передач.
    • В июне появилась информация, что Оньекуру может перейти в «Зенит».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +990

      Derzkiy1 21 минуту назад

      Пора уже его подписать

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72318
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru