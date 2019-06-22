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    Takvim: «Зенит» может приобрести форварда «Эвертона» Оньекуру за 15 миллионов

    «Зенит» заинтересован в подписании нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру.

    По информации Takvim, петербуржцы могут предложить за 22-летнего футболиста 15 миллионов евро.

    • Сезон-2018/19 нигериец провел в аренде в «Галатасарае», за который сыграл 44 матча, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт форварда с клубом из Ливерпуля рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Оньекуру в 13 миллионов евро.

    Источник: Takvim

    Турецкая ежедневная газета, созданная в декабре 1994 года. Тираж в июне 2019 года составляет более 104 тысяч экземпляров. Седьмая по тиражу газета Турции.

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