Takvim: «Зенит» может приобрести форварда «Эвертона» Оньекуру за 15 миллионов

«Зенит» заинтересован в подписании нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру.
По информации Takvim, петербуржцы могут предложить за 22-летнего футболиста 15 миллионов евро.
- Сезон-2018/19 нигериец провел в аренде в «Галатасарае», за который сыграл 44 матча, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт форварда с клубом из Ливерпуля рассчитан до 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Оньекуру в 13 миллионов евро.
Источник: Takvim
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