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    Алексей Миранчук: «Переход в «Спартак» или «Зенит»? А зачем?»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не видит смысла в трансфере в другой российский клуб.

    «Зенит» или «Спартак»? Да нет. А зачем? Что должно случиться, чтобы я из «Локомотива» перешел куда-то туда? Ну сами представьте», – сказал 23-летний футболист.

    • В 2017 году Ал. Миранчук едва не ушел в «Рубин».
    • Неделю назад комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустмян сообщал о неугасающем интересе к хавбеку со стороны «Зенита».
    • Ал. Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду москвичей хавбек дебютировал весной 2013 года.
    • С тех пор он забил 28 голов и сделал 39 ассистов в 193 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Алексей Миранчук: «Если не попробую свои силы в Европе, потом буду жалеть»

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -109

      DonBaton 11 минут назад

      Правильно,пусть гавно сидит в своем болоте и сосет писос дальше

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