Алексей Миранчук: «Переход в «Спартак» или «Зенит»? А зачем?»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не видит смысла в трансфере в другой российский клуб.

«Зенит» или «Спартак»? Да нет. А зачем? Что должно случиться, чтобы я из «Локомотива» перешел куда-то туда? Ну сами представьте», – сказал 23-летний футболист.

В 2017 году Ал. Миранчук едва не ушел в «Рубин».

Неделю назад комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустмян сообщал о неугасающем интересе к хавбеку со стороны «Зенита».

сообщал о неугасающем интересе к хавбеку со стороны «Зенита». Ал. Миранчук – воспитанник «Локомотива».

За основную команду москвичей хавбек дебютировал весной 2013 года.

С тех пор он забил 28 голов и сделал 39 ассистов в 193 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Алексей Миранчук: «Если не попробую свои силы в Европе, потом буду жалеть»