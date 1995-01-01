Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Алексей Миранчук: «Если не попробую свои силы в Европе, потом буду жалеть»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что намерен обязательно поиграть в европейском клубе.

    «После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть.

    Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб

    Середнячок в Испании или топ в Англии, но на скамейке запасных? Я за Испанию. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», – сказал 23-летний футболист.

    • Ал. Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду москвичей хавбек дебютировал весной 2013 года.
    • С тех пор он забил 28 голов и сделал 39 ассистов в 193 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +629

      VVadic 29 секунд назад

      Эспаньол, Бетис, Валенсия - идеальные варианты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1412

      JTherry 23 минуты назад

      лучше сперва поехать в середнячок Испании и оттуда начать свой путь...
      ...Леха, в середнячке Испании и платить будут средне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -503

      Январь 59 1 час назад

      Зря ты решил бросить Российский чемп. Поедешь как Головин, Погребняк, Белялетдинов, Павлюченко -народным героем и любимчиком, а там тебя сделают изгоем. Приедешь выжатый как пакетик чая-Без денег, без игровой практики, без друзей.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79065
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72481
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru