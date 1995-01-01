Алексей Миранчук: «Если не попробую свои силы в Европе, потом буду жалеть»

Эспаньол, Бетис, Валенсия - идеальные варианты!
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что намерен обязательно поиграть в европейском клубе.
«После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть.
Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб
Середнячок в Испании или топ в Англии, но на скамейке запасных? Я за Испанию. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», – сказал 23-летний футболист.
- Ал. Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- За основную команду москвичей хавбек дебютировал весной 2013 года.
- С тех пор он забил 28 голов и сделал 39 ассистов в 193 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.