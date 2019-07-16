Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    «Бавария» намерена активировать опцию выкупа хавбека «Эспаньола» Роки

    Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает AS.

    По информации источника, мюнхенский клуб всерьез претендует на 22-летнего испанца и готов заплатить за него 40 миллионов евро. Это отступные в контракте игрока.

    «Бавария» переключила внимание на Року после того, как Родри решил перейти из «Атлетико» в «Манчестер Сити».

    • В прошлом сезоне хавбек провел за «Эспаньол» 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
    • В июне Рока выиграл молодежный Евро-2019 в составе сборной Испании (U-21).

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:33
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79065
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72481
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru