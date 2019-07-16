«Бавария» намерена активировать опцию выкупа хавбека «Эспаньола» Роки

Зачем?
Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает AS.
По информации источника, мюнхенский клуб всерьез претендует на 22-летнего испанца и готов заплатить за него 40 миллионов евро. Это отступные в контракте игрока.
«Бавария» переключила внимание на Року после того, как Родри решил перейти из «Атлетико» в «Манчестер Сити».
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Эспаньол» 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
- В июне Рока выиграл молодежный Евро-2019 в составе сборной Испании (U-21).